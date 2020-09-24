Короткі відео стають справжнім трендом серед соцмереж. Популярні ресурси один за одним створюють функції, що нагадують TikTok. Зараз Pinterest запустив послугу, в якій можна створювати відео із закадровим голосом та накладеним текстом.

Нова послуга у Pinterest отримала назву Story Pins, передає Techcrunch.com.

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Що унікального

Хоч Story Pins дуже нагадують знайомі нам Stories в Instagram та керівник відділу контенту Pinterest Девід Темпл запевнив, що їхній сервіс має істотну відмінність.

Story Pins у Pinterest: відео

"Функції Stories на інших платформах призначені для того, щоб показати вам, що роблять люди. Story Pins будуть ілюструвати те, як люди пробують нові ідеї і нові продукти. Це означає, що функції і цілі кардинально відрізняються", – пояснив Темпл.

Також Story Pins не зникатимуть через деякий час, тож їх можна буде знайти через пошук.

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Наразі нова функція перебуває на етапі бета-тестування. Поки сервіс доступний жителям США, а також користувачам, що мають бізнес-акаунти у Pinterest.

Що таке Pinterest? Це сервіс, де користувачі діляться корисним фотоконтентом. Місія сайту звучить: "об’єднати весь світ за допомогою речей, які їм цікаві". Після того, як зображення завантажені на Pinterest, вони називаються пінами (Pins), а колекції, до яких вони належать, — дошки (Boards).

Станом на травень 2020 року Pinterest мала ринкову вартість 10,7 мільярда доларів США.