Сервіс Epic Games Store традиційно влаштовує для геймерів щотижневі роздачі безкоштовних ігор. Їх можна завантажити, а грати – коли буде бажання. Цього тижня безкоштовно можна отримати Stranger Things 3: The Game.

Stranger Things 3: The Game – це гра, створена на основі популярного серіалу від Netflix “Дивні дива”.

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Про що гра

Фактично, гра є офіційним доповненням до серіалу. Вона дає змогу фанатам відчути себе у ролі улюблених героїв, а також розширити сюжет. До речі, розробники використовували спрощений візуальний стиль, щоб максимально наблизити “дух гри” до шоу від Netflix.

Щоб додати Stranger Things 3: The Game в бібліотеку, потрібно перейти на відповідні сторінки в EGS і натиснути кнопку "Отримати".

Безкоштовно завантажити гру можна до 2 липня.

Гра Stranger Things 3: The Game: відеотрейлер