Студент-електротехнік Сем Зелооф з університету Карнегі навчив стару камеру Polaroid Pronto швидко друкувати фотографії на чековому папері.

Як передає Gadgettendency, для цього хлопець інтегрував у стару камеру плату Paspberry Pi Zero W і термопринтер.

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Як розповів юний інженер, найскладніше було помістити плату, термопринтер і два літій-полімерних акумулятори (ємністю 3000 мАг) в оригінальний корпус.

Фото можна передати на інший пристрій через Wi-Fi / gadgettendency.com

При цьому ззовні модернізований Polaroid майже не відрізняється від оригіналу. Студент навіть створив магнітну котушку для простої заміни рулону паперу.

На одному заряді камера пропрацює до 12 годин. Знімок в монохромному варіанті і з поганою роздільною здатністю термопринтер може роздрукувати одразу.

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А от кольорове фото у високій якості зберігається на плату і може бути передана на інший пристрій через Wi-Fi. Також в куті автоматично додається дата створення фотографії.