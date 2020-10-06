Студент перетворив старий Polaroid на цифрову камеру
Студент-електротехнік Сем Зелооф з університету Карнегі навчив стару камеру Polaroid Pronto швидко друкувати фотографії на чековому папері.
Як передає Gadgettendency, для цього хлопець інтегрував у стару камеру плату Paspberry Pi Zero W і термопринтер.
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Як розповів юний інженер, найскладніше було помістити плату, термопринтер і два літій-полімерних акумулятори (ємністю 3000 мАг) в оригінальний корпус.
Фото можна передати на інший пристрій через Wi-Fi / gadgettendency.com
При цьому ззовні модернізований Polaroid майже не відрізняється від оригіналу. Студент навіть створив магнітну котушку для простої заміни рулону паперу.
На одному заряді камера пропрацює до 12 годин. Знімок в монохромному варіанті і з поганою роздільною здатністю термопринтер може роздрукувати одразу.
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А от кольорове фото у високій якості зберігається на плату і може бути передана на інший пристрій через Wi-Fi. Також в куті автоматично додається дата створення фотографії.