Шведська компанія Embracer Group купила українську студію 4A Games, яка створила популярну серію ігор Metro. Сума угоди склала 36 мільйонів доларів.

Про покупку повідомила Embracer Group. Вона купила українську студію через дочірню компанію Saber Interactive.

Цікаво У новому трейлері Call Of Duty: Warzone підривають "Донбас Арену"

Наразі у 4A Games працює близько 150 співробітників. Вони перебувають у двох офісах: на Мальті і в Києві.

разом із 4A Games компанія придбала ще низку ігрових студій: DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.

Після операції в 4A Games продовжать працювати над франшизою Metro.