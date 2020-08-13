Українську студію 4A Games, що розробила Metro, купили шведи
Шведська компанія Embracer Group купила українську студію 4A Games, яка створила популярну серію ігор Metro. Сума угоди склала 36 мільйонів доларів.
Про покупку повідомила Embracer Group. Вона купила українську студію через дочірню компанію Saber Interactive.
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Наразі у 4A Games працює близько 150 співробітників. Вони перебувають у двох офісах: на Мальті і в Києві.
разом із 4A Games компанія придбала ще низку ігрових студій: DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.
Після операції в 4A Games продовжать працювати над франшизою Metro.
Що таке Metro?Це популярна відеогра, яка поєднує жанри survival horror та шутера від першої особи. дії відбуваються на руїнах у постапокаліптичній Москві, користувач грає в ролі Артема. Сюжет заснований на романах Дмитра Глуховського.
Перша гра серії, Metro 2033, вийшла 10 років тому. А остання під назвою Metro Exodus вийшла 15 лютого 2019 року.
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