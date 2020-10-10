Google випустив розумний рюкзак під назвою Samsonite Konnect-i Backback. Ним можна керувати жестами. Так можна налаштувати управління відтворенням музики, гучністю тощо.

Також на рюкзак можна отримувати сповіщення про дзвінки або текстові повідомлення чи приймати або відхиляти виклики, передає Gizmochina.

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Як кажуть в Google, новинка "вплітає нові цифрові враження в речі, які ви любите, щоб дати більше можливостей".

Що цікавого

Рюкзак підтримує чотири жесту: кисть вниз, кисть вгору, подвійне торкання і накриття. Також є світловий індикатор, який надає користувачам попередження, які можна налаштовувати.

Розумний рюкзак від Google / Фото gizmochina.com

Новинка має кілька кишень для зберігання речей і відділення з м'якою підкладкою для 15,6-дюймових ноутбуків. Рюкзак виготовлений з водовідштовхувальним тканини, а плечовий ремінь відповідає ступеню захисту IP54.

Ціна

Рекомендована вартість Samsonite Konnect-i Backback – 200 доларів (5 600 гривень).