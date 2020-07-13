Всі ми любимо, коли навколо нас чисто та прибрано. І хоча сам процес прибирання не у всіх викликає радість, технології та пристрої в сучасному світі можуть значно полегшити його і навіть зробити приємним.

Крім того, сьогоднішні ноу-хау дозволяють зробити ефективне генеральне прибирання лише за допомогою одного пристрою – акумуляторного мультистіку і витратити на це менше часу, ніж зазвичай.

Rowenta Air Force 560 Flex Aqua: чистота від підлоги до стелі

Стильний, сучасний та практичний – це найменше, що можна сказати про Rowenta Air Force 560 Flex Aqua. Акумуляторний пилосос перевертає уявлення про домашні клопоти.

Цей пристрій надійний, ощадний, багатофункціональний і, головне, ефективний. Таким апаратом зручно прибирати увесь дім – від підлоги до стелі. Цей девайс впорається з будь-якою поверхнею на будь-якій висоті: всі типи підлоги (паркет, плитка, килимові покриття), меблі, сходи, гардини – жодних обмежень. І лише завдяки одному кліку пилосос перетворюється з вертикального на ручний.

Особливості насадки Dual Aqua для вологого прибирання

Сьогодні Rowenta пропонує нам новинку-доповнення – фірмову насадку Dual Aqua для вологого прибирання.

З нею більше не потрібно витрачати час, щоб спершу пропилососити підлогу, а потім ще й мити. З пилососом Flex Aqua це можна робити лише одним рухом. І, що дуже важливо, насадка однаково добре працює рухаючись як вперед, так і назад. Результат – вдвічі менше рухів – вдвічі швидше прибирання.

Особливість цього пристосування в тому, що тут є два канали для втягування пилу – спереду і ззаду – по всій довжині насадки. Не важливо, вперед ви рухаєте пилосос чи назад – він спершу втягує увесь пил і сміття на своєму шляху, і тоді волога мікрофібра миє підлогу.

Насадка Dual Aqua ідеально ковзає по будь-якій твердій поверхні – плитці чи паркету. Крихти, шерсть, різноманітний бруд – від усього цього не залишається і сліду.

Подачу води на мікрофібру можна контролювати за допомогою кнопки. Простим натисканням в будь-який момент ви можете зупинити функцію вологого прибирання і не перейматися, що залишите "калюжі" на паркеті.

Саму ж мікрофібру легко зняти, а прати її можна у пральній машині навіть після кожного застосування.

Додаткові переваги пилососа Rowenta Air Force 560 Flex Aqua

Звісно, Dual Aqua це далеко не єдина фішка цих пилососів.

Універсальна насадка Power Slim Vision ідеально підходить для всіх типів підлоги: паркет, плитка чи навіть килими з довгим ворсом.

А от власники домашніх улюбленців точно оцінять насадку Mini-turbo brush. Нею дуже зручно прибирати за тваринами, щоб на килимах та диванах не залишалось шерсті.

Легка конструкція пилососа дає змогу зручно і без надзусиль навести чистоту навіть там, куди не дотягнутися рукою, наприклад, гардини чи павутиння під стелею. А в один клік ви можете перетворити цей вертикальний пилосос на ручний та прибрати, наприклад, на полицях чи в автомобілі.

До речі, спеціально інтегровані щітки в нижній частині труби вбережуть меблі чи салон вашого авто від подряпин.

Унікальна гнучка конструкція труби моделей пилососа з технологією FLEX дає змогу легко і невимушено дістатися навіть під дуже низькі меблі. А з насадкою Dual Aqua тепер і вологе прибирання під ліжком чи шафою вже не проблема.

Тож, якщо залишити "брудну" роботу сучасним технологіям, підтримувати вдома чистоту, економлячи при цьому час і зусилля – легко.