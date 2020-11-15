Супутник Юпітера Європа піддається постійному впливу випромінювання. Юпітер бомбардує Європу електронами та іншими високоенергетичними частинками вдень і вночі. При попаданні цих частинок на поверхню вони викликають дивовижний ефект – світіння матеріалу поверхні в темряві.

У новому дослідженні група астрономів на чолі з Мурті С. Гудіпаті з Лабораторії реактивного руху NASA, США, вперше демонструє, як буде виглядати це світіння, і яку інформацію про склад льоду на поверхні Європи, може дати аналіз спектру цього світла. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy.

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Що відомо

Різні солі по-різному реагують на бомбардування електронами, і їх світіння має різні відтінки і спектральний склад. Для неозброєного ока це світіння буде виглядати іноді зеленуватим, іноді блакитним або білим, в залежності від типу матеріалу, з яким взаємодіє випромінювання Юпітера.



Вчені змоделювали умови на Європі і виявили світіння її льоду / фото Nature Astronomy

Вчені змоделювали умови, які притаманні поверхні Європи. Для цього команда з Лабораторії реактивного руху NASA побудувала унікальний інструмент під назвою Ice Chamber for Europa's High-Energy Electron and Radiation Environment Testing (ICE-HEART). Дослідники направили потік високоенергетичних електронів в камеру ICE-HEART, щоб подивитися, як органічний матеріал, розташований під крижаною поверхнею Європи, буде реагувати на випромінювання. Однак на подив вчених, вони помітили, що на випромінювання особливим чином реагує сам лід, починаючи світитися різними відтінками, в залежності від хімічного складу.

Приблизно в середині 2020-х рр. NASA планує відправити до Європи місію Europa Clipper, яка буде здійснювати спостереження поверхні Європи.