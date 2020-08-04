Вже зараз, до початку бета-тестування, проєктом зацікавилися 700 000 потенційних користувачів зі США. Тому SpaceX попросила регуляторів дозволити збільшити кількість терміналів в п'ять разів, до 5 мільйонів.

Через несподівано високий попит на послуги супутникового інтернету Starlink компанія SpaceX подала запит у Федеральну комісію зі зв'язку (FCC) США з проханням про збільшення кількості авторизованих користувальницьких терміналів з 1 до 5 мільйонів, повідомляє CNBC.

Цікаво SpaceX розпочала набір тестерів для сервісу Starlink

Це сталося приблизно через місяць після того, як SpaceX оновила сайт проєкту Starlink і стала розсилати потенційним користувачам інформацію про оновлення та доступність сервісу у регіонах. Понад 700 000 жителів США висловили інтерес до проєкту.

Кілька слів про Starlink

Starlink – це амбітний проєкт SpaceX зі створення мережі з як мінімум 12 000 супутників на орбіті планети, які зможуть забезпечити високошвидкісним інтернетом жителів будь-яких куточків світу. На сьогодні на орбіту виведено понад 500 апаратів, а для з'єднання з ними розроблені наземні станції та призначені для користувача термінали.

Проєкт обійдеться компанії, за словами її президента Гвінн Шотвелл, "в 10 мільярдів доларів або більше". Однак у разі успіху SpaceX вийде на ринок вартістю 1 трильйон доларів, пояснила вона інвесторам.

Коли запрацює інтернет Starlink

Закрите бета-тестування почнеться у найближчі тижні – компанія вже розсилає листи потенційним тестерам. SpaceX обіцяє почати надавати послуги зв'язку у північній частині Сполучених Штатів і південній Канаді до кінця року, а потім швидко розширити зону покриття стійким зв'язком майже на весь населений світ у 2021 році.