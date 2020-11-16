Учасники бета-тесту супутникового інтернету Starlink під назвою "Краще, ніж нічого" продовжують публікувати відгуки про можливості нового провайдера, і деякі з них виявилися вельми неординарними. Відповідно до звітів користувачів, наступ морозів і негоди не тільки не впливає на якість мережі, але й позитивно впливає на характеристики з'єднання.

Користувач Reddit зі США, що проживає у північній частині країни, поділився своїм досвідом використання супутникового інтернет-сервісу Starlink.

Цікаво Система супутникового інтернету Starlink схвалена для використання у Канаді

Дивна поведінка інтернету Starlink

Згідно з повідомленням, у снігову погоду, при сильному вітрі і мінусовій температурі швидкість передачі даних за допомогою фірмової "тарілки" склала до 175 Мбіт/с, у той час як за сприятливих погодних умов цей показник не перевищував 160 Мбіт/с.



Показники роботи Starlink за умови низьких температур

Це не єдиний відгук такого характеру. Майже всі користувачі, які публікували дані про тестування Starlink у листопаді, розповіли про швидкість конекту понад 150 Мбіт/с, а рекордне значення, зафіксоване у Сіетлі, склало 208,63 Мбіт/с.

Втім, є й повідомлення, в яких покупці комплектів обладнання розповідають про зниження якості зв'язку під час завірюхи. Один з учасників, який розповів про роботу Starlink в таких умовах, відзначив погіршення показників до 20-30 Мбіт/с.

Затримки зросли, а швидкість впала під час сильного снігопаду й поривів вітру. Але при поліпшенні погодних умов зв'язок помітно покращується і в середньому становить 100 Мбіт/с при завантаженні і 15 Мбіт/с під час передачі даних. Це мрія для тих, хто живе в глушині і не має інших варіантів виходу в мережу,

– поділився враженням один з користувачів.

Коли Starlink запрацює у Європі

3 листопада 2020 року Ілон Маск розповів у Twitter, що ще кілька тисяч запрошень для участі в бета-тестуванні Starlink буде відправлено користувачам в США і Канаді. Також Маск пояснив, що користувачі з європейських країн отримають доступ до бета-тестування сервісу відразу, як тільки буде отримано схвалення європейських регуляторів.

Starlink очікує позитивного рішення від країн Євросоюзу з цього питання у лютому або березні 2021 року.