Супутниковий інтернет Starlink краще працює в складних погодних умовах
Учасники бета-тесту супутникового інтернету Starlink під назвою "Краще, ніж нічого" продовжують публікувати відгуки про можливості нового провайдера, і деякі з них виявилися вельми неординарними. Відповідно до звітів користувачів, наступ морозів і негоди не тільки не впливає на якість мережі, але й позитивно впливає на характеристики з'єднання.
Користувач Reddit зі США, що проживає у північній частині країни, поділився своїм досвідом використання супутникового інтернет-сервісу Starlink.
Цікаво Система супутникового інтернету Starlink схвалена для використання у Канаді
Дивна поведінка інтернету Starlink
Згідно з повідомленням, у снігову погоду, при сильному вітрі і мінусовій температурі швидкість передачі даних за допомогою фірмової "тарілки" склала до 175 Мбіт/с, у той час як за сприятливих погодних умов цей показник не перевищував 160 Мбіт/с.
Показники роботи Starlink за умови низьких температур
Це не єдиний відгук такого характеру. Майже всі користувачі, які публікували дані про тестування Starlink у листопаді, розповіли про швидкість конекту понад 150 Мбіт/с, а рекордне значення, зафіксоване у Сіетлі, склало 208,63 Мбіт/с.
Втім, є й повідомлення, в яких покупці комплектів обладнання розповідають про зниження якості зв'язку під час завірюхи. Один з учасників, який розповів про роботу Starlink в таких умовах, відзначив погіршення показників до 20-30 Мбіт/с.
Затримки зросли, а швидкість впала під час сильного снігопаду й поривів вітру. Але при поліпшенні погодних умов зв'язок помітно покращується і в середньому становить 100 Мбіт/с при завантаженні і 15 Мбіт/с під час передачі даних. Це мрія для тих, хто живе в глушині і не має інших варіантів виходу в мережу,
– поділився враженням один з користувачів.
Коли Starlink запрацює у Європі
3 листопада 2020 року Ілон Маск розповів у Twitter, що ще кілька тисяч запрошень для участі в бета-тестуванні Starlink буде відправлено користувачам в США і Канаді. Також Маск пояснив, що користувачі з європейських країн отримають доступ до бета-тестування сервісу відразу, як тільки буде отримано схвалення європейських регуляторів.
Starlink очікує позитивного рішення від країн Євросоюзу з цього питання у лютому або березні 2021 року.
Що таке Starlink?SpaceX з травня 2019 року виводить на орбіту групи міні-супутників в рамках проєкту Starlink. Готова мережу забезпечить користувачів широкосмуговим доступом в інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с при затримках 25-35 мілісекунд. У 2020 році SpaceX планує покрити зв'язком Starlink Північну Америку, до кінця 2021 року – майже всю планету.
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