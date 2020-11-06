На торговому інтернет-майданчику eBay у продажу з'явився вельми цікавий продукт — інженерний зразок планшетного комп'ютера Surface Pro 8, який корпорація Microsoft, як очікується, офіційно представить аж в наступному році.

Продавець оцінив прототип комп'ютера Surface Pro 8 в 1300 доларів США. Покупець знайшовся дуже швидко, повідомляє slashgear.

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Що стало відомо з опублікованої інформації

Прототип пристрою працює на платформі Intel Tiger Lake. В ньому встановлений процесор Core i7-1165g7, з чотирма ядрами та можливістю одночасної обробки до восьми потоків інструкцій. Тактова частота сягає 4,7 ГГц. До складу входить графічний прискорювач Intel Iris Xe Graphics.



Microsoft Surface Pro 8 продали на eBay ще до офіційного релізу / фото eBay

Оперативної пам'яті 32 гігабайти, твердотільний накопичувач – на 1 теребайт. Комп'ютер обладнаний 12,3-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2736x1824 точки. В якості програмної платформи застосовується операційна система Windows 10.

До планшета може бути приєднана клавіатура, що перетворює пристрій в ноутбук. Згадані порт USB Type-C і 3,5-міліметрове гніздо для навушників.