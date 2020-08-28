Свідоцтво про народження та код у смартфоні: 10 нових послуг в Дії
Мінцифри продовжує активно впроваджувати нові послуги у сервісі Дія. Вжу у жовтні для українців стануть доступними онлайн низка важливих функцій.
Десять нових послуг назвав очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Послуги, що стануть доступні у жовтні
На порталі Дія
- Оновлена реєстрація ТОВ онлайн. Ця послуга вже була доступна раніше. Онлайн можна було відкрити, внеси зміни або закрити ФОП. Як каже Федоров, послугою вже скористались понад 100 тисяч українців.
- Почати/завершити будівництво онлайн. Йдеться про будівництво, що відносять до категорії СС1 – це кафе, приватні будинки, малі споруди. Загалом, до цього типу відносять понад 90% всього будівництва.
- єМалятко онлайн. Послуга поступово розширює географію дії ще з січня. Зараз в Міністерстві працюють над тим, щоб послугу можна було отримати повністю онлайн.
У додатку Дія
- Шерінг документів. Від жовтня користувачі зможуть передавати копії документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження), наприклад, коли цього вимагає банк, під час заселення в готель тощо.
- Можливість розшарити технічний паспорт на авто іншій людині, і він відобразиться в Дії. Наприклад, дружина зможе їздити на машині чоловіка без фізичного технічного паспорта.
- Штрафи в Дії. В додатку можна буде дізнатись про штрафи та одразу їх оплатити.
- Борги. Теж можна буде дізнатись про штрафи та одразу сплатити за допомогою застосунка.
- Цифровий ІПН (податковий номер). Фізичний папірець більше не буде потрібний. А за допомогою цифрового шерінгу документа його можна буде передавати державним органам та бізнесу.
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- Цифрове свідоцтво про народження. Ще один дуже важливий документ для дитини до 14 років.Електронну копію можна буде використовувати для поїздок, банків, нотаріусів, медичних та освітніх послуг тощо.
- Статус внутрішньо переміщеної особи. Теж важливий документ для значної кількості українських громадян. Його потребують багато установ, і вже у жовтні він буде у смартфоні.
Що таке Дія?Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу. Вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.
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