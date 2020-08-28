Десять нових послуг назвав очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Важливо Чому Дія не може зливати дані: доступне пояснення у відео

Що таке Дія?

Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу. Вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.