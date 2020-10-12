Схоже, пандемія коронавірусу кардинально змінить підхід до офісної роботи. Чимало компаній в умовах жорсткого карантину перевели робітників працювати віддалено і вже зауважили, що на якість їхньої роботи це не вплинуло.

До такого висновку дійшли у корпорації Microsoft, та вирішили дати змогу працівникам працювати з дому навіть після повноцінного відкриття офісів, коли пандемію подолають. Про це пише видання The Verge з посиланням на внутрішній документ.

Важливо Хакерська атака на SoftServe: хто міг бути причетний

У цьому документі нове робоче місце називають “гібридним”, адже можливий варіант роботи в офісі, так і дистанційно.

Детальніше

Microsoft вже дозволила працівникам працювати вдома 50% часу, а решту приходити в офіс, або ж повністю перейти на віддалену роботу.

При цьому, співробітники, які оберуть другий варіант, вже не матимуть робочого місця в офісі, однак при потребі вони можуть прийти на роботу та попрацювати за вільним робочим місцем.

При цьому Microsoft компенсує працівникові витрати на облаштування домашнього офісу.

Щоправда, є кілька напрямків, працівники яких повинні працювати з офісу. Це співробітники апаратних лабораторій, центрів обробки даних і очного навчання.

Рішення Twitter

Схожа ініціатива була у Twitter. Ще у травні там заявили, що їхні працівники можуть залишатись вдома якомога довго, незалежно від того, коли закінчиться пандемія.

Як пояснили у компанії, їхні співробітники працюють вже кілька місяців, тож довели що робота поза офісом теж може бути ефективною.