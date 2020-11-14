Вчені створили прототип генератора, який може збільшити ефективність опріснення морської води на 25 відсотків. Нова технологія використовує світло як основний компонент.

Вчені розробили новий більш ефективний алгоритм опріснення морської води, йдеться в матеріалах дослідження.

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Що відомо

Сьогодні найпоширенішими є комбіновані пристрої, в яких сонячні опріснювачі морської води суміщені з мінітурбінами. З новим методом вчені збільшать їх ефективність на 15-25%.

Об'єм пари, який виробляється в пристроях сонячної парогенерації, можна підвищити, якщо додати у воду наночастинки зі світлопоглинаючими властивостями. Наприклад, наночастинки оксиду заліза і графіту,

– йдеться в дослідженні.

Перевагою системи є відсутність частинок золота і срібла. Така обробка обійшлася б дуже дорого. Новий спосіб може опріснювати і дезінфікувати морську воду лише за допомогою сонячного світла.

Ефект відкрили ще на початку 2000-х років, але його автори, вчені з Австралії та США, не пішли далі лабораторних дослідів.

Прототип генератора в ідеальних умовах забезпечить потужність до 5 кВт з площі випаровування в 200 см2.

Рідини не є токсичними. Це означає, що після біофізичних випробувань таку воду, швидше за все, можна буде використовувати в господарстві без додаткового очищення.