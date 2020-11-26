Глобальний ринок смартфонів зазнав серйозної шкоди під час пандемії. Останні дані аналітиків показують, що ситуація почала виправлятися.

У третьому кварталі 2020 року було відвантажено приблизно 353,6 мільйона апаратів. Падіння по відношенню до того ж періоду 2019-го виявилося на рівні 1,3 %. Про це повідомляє відома аналітична компанія International Data Corporation (IDC).

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Що відомо

У поточному кварталі, вважають фахівці IDC, глобальні поставки смартфонів збільшаться на 2,4 відсотка в річному численні. Цьому сприятимуть швидке відновлення роботи каналів поставок, а також стрімкий розвиток сегмента пристроїв з підтримкою 5G.



Продажі смартфонів ростуть / Фото IDC

Аналітики також прогнозують, що у 2020 році на 5G-апарати припаде майже 10 відсотків в загальному обсязі поставок смартфонів. При цьому їх середня вартість складе 611 доларів, зменшившись на чверть порівняно з 2019 роком.

У 2024 році, вважає IDC, частка смартфонів з підтримкою 5G в загальному обсязі поставок досягне 29 відсотків. На той час середня ціна таких апаратів зменшиться до 453 доларів.