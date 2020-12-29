Компанія Apple намагається не відставати від світових трендів на ринку та теж розпочала роботу над гнучким смартфоном. Про iPhone з гнучким дисплеєм активно говорять відомі інсайдери.

Як стверджує джерело, Apple розробляє два прототипи iPhone зі складними екранами. Вони сильно відрізняються один від одного, повідомляє Mydrivers.

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Деталі

Один з варіантів передбачає два окремих дисплеї, як у Microsoft Surface Duo і LG V60 ThinQ, тобто буде використано додатковий аксесуар. Скажемо відверто, якщо Apple обере цей варіант, то розчарує своїх фанатів.

На ринку є кілька смартфонів, ноутбуків і навіть телевізорів, які мають дійсно гнучкий дисплей. Якщо виробник "схитрує" і просто додасть ще одну частину до класичного iPhone, то це буде виглядати застаріло і навіть "дешево".

Друга концепція – це повноцінний однорідний дисплей, що може згинатись, як у Samsung Galaxy Z Flip і Motorola Razr.

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Нагадаємо, у листопаді Apple почала відправляти складні iPhone партнеру по збірці Foxconn для тестування. Після тестування виробник ухвалить рішення про остаточний форм-фактор, а також тип використовуваних дисплеїв.

Коли побачимо

За чутками, перший складаний смартфон Apple буде випущений на ринок не раніше вересня 2022 року.