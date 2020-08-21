У питанні гучних релізів літо важко назвати "рибним" сезоном. Однак це точно найкращий час року для всіх любителів вигідних покупок. Цифрові магазини один наперед іншого починають знижкові акції. Цього разу у сервісі Valve стартували відразу три щедрі розпродажі.

Саме зараз у сервісі цифрової дистрибуції Steam проходить розпродаж, присвячений 100-річчю великого письменника-фантаста Рея Бредбері, повідомляє 24 канал.

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Відтак розпродаж отримав символічну назву 0451 – на честь книги "451 градус за Фаренгейтом". В рамках ювілейної акції подешевшали різні фантастичні тайтли, які в основному відносяться до жанру Immersive Sim.

Паралельно в Steam проходять ще два розпродажі. Один присвячений старту заходу DC FanDome і пропонує за копійки купити гри про супергероїв всесвіту DC. Що до третьої акції, то в її рамках можна зі знижкою придбати творіння студії Respawn Entertainment. Ось лише кілька найбільш вигідних пропозицій з усіх трьох щедрих розпродажів в Steam:

Важливо! Всі акції триватимуть до 24 серпня і закінчаться о 21:00 за київським часом.