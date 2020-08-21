Налітай: у Steam стартували відразу три тематичні розпродажі зі знижками до 85%
У питанні гучних релізів літо важко назвати "рибним" сезоном. Однак це точно найкращий час року для всіх любителів вигідних покупок. Цифрові магазини один наперед іншого починають знижкові акції. Цього разу у сервісі Valve стартували відразу три щедрі розпродажі.
Саме зараз у сервісі цифрової дистрибуції Steam проходить розпродаж, присвячений 100-річчю великого письменника-фантаста Рея Бредбері, повідомляє 24 канал.
Не пропустіть Розпродаж в PS Store: знижки до 85%
Відтак розпродаж отримав символічну назву 0451 – на честь книги "451 градус за Фаренгейтом". В рамках ювілейної акції подешевшали різні фантастичні тайтли, які в основному відносяться до жанру Immersive Sim.
Паралельно в Steam проходять ще два розпродажі. Один присвячений старту заходу DC FanDome і пропонує за копійки купити гри про супергероїв всесвіту DC. Що до третьої акції, то в її рамках можна зі знижкою придбати творіння студії Respawn Entertainment. Ось лише кілька найбільш вигідних пропозицій з усіх трьох щедрих розпродажів в Steam:
- Alien: Isolation – 119 гривень (-75%)
- Batman: Arkham Asylum GOTY – 69 гривень (-75%)
- Batman: Arkham City GOTY – 69 гривень (-75%)
- Batman: Arkham Origins – 94 гривні (-75%)
- Batman: Arkham Knight – 69 гривень (-75%)
- BioShock Infinite – 97 гривень (-75%)
- Deus Ex: Human Revolution – 41 гривня (-85%)
- Deus Ex: Manking Divided – 52 гривні (-85%)
- Dishonored 2 – 520 гривень (-50%)
- Firewatch – 69 гривень (-75%)
- Injustice 2 – 174 гривні (-80%)
- Prey – 465 гривень (-50%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 899 гривень (-50%)
- System Shock 2 – 42 гривні (-75%)
- Tacoma – 136 гривень (-51%)
- Titanfall 2 – 263 гривні (-67%)
- Transistor – 41 гривня (-85%)