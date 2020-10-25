Сюрприз від Spotify: прощальний плейліст після пробного періоду
Стримінговий сервіс Spotify розпочав роботу в Україні не так давно. Він пропонує безкоштовний, проте з обмеженнями та рекламою, доступ до музики. Користувачі виявили в додатку нову цікаву функцію.
Сервіс Spotify офіційно запрацював в Україні з середини липня. А нещодавно в ньому виявили цікаву функцію, повідомляє сайт VC.
Читайте Spotify в Україні: чого очікувати користувачам
Що виявили користувачі
Якщо користувач скасовує пробну підписку на стримінговий сервіс Spotify Premium, система запропонує прослухати "прощальний плейліст". Назви композицій зі списку відтворення складаються у милу фразу.
Читаючи назви треків по порядку, виходить: "If you leave us now you'll take away the biggest part of us".
Цікаву функцію Spotify виявили користувачі / фото VC
Дослівно це перекладається з англійської як: "Якщо ви залишите нас зараз, ви заберете більшу частину нас". Представники компанії підтвердили наявність функції.
Важливо Оновлення Spotify: як знайти пісню за її текстом
Зараз у користувачів, в яких закінчується пробний період починає стягуватися абонентська плата згідно з обраним тарифом.
- Базовий тариф на Spotify Premium обійдеться в 4,99 долара (134,87 гривні);
- Сімейний тариф на дві особи коштує 6,49 долара (175,41 гривні);
- Сімейний тариф на шість осіб – 7,99 долара (215,96 гривні).