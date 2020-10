Стримінговий сервіс Spotify розпочав роботу в Україні не так давно. Він пропонує безкоштовний, проте з обмеженнями та рекламою, доступ до музики. Користувачі виявили в додатку нову цікаву функцію.

Сервіс Spotify офіційно запрацював в Україні з середини липня. А нещодавно в ньому виявили цікаву функцію, повідомляє сайт VC.

Читайте Spotify в Україні: чого очікувати користувачам

Що виявили користувачі

Якщо користувач скасовує пробну підписку на стримінговий сервіс Spotify Premium, система запропонує прослухати "прощальний плейліст". Назви композицій зі списку відтворення складаються у милу фразу.

Читаючи назви треків по порядку, виходить: "If you leave us now you'll take away the biggest part of us".



Цікаву функцію Spotify виявили користувачі / фото VC

Дослівно це перекладається з англійської як: "Якщо ви залишите нас зараз, ви заберете більшу частину нас". Представники компанії підтвердили наявність функції.

Важливо Оновлення Spotify: як знайти пісню за її текстом

Зараз у користувачів, в яких закінчується пробний період починає стягуватися абонентська плата згідно з обраним тарифом.