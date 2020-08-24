Унікальний ґаджет для хакерів Flipper Zero спіткав неймовірний успіх на Kickstarter. До закінчення зборів залишилося 5 днів, а пристрій уже зібрав 4 мільйони доларів.

Спочатку у авторів Flipper Zero при виході на Kickstarter було завдання зібрати суму 60 тисяч доларів, яка була набрана всього за 8 хвилин, повідомляє 24 канал.

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Через добу після розміщення проєкт зібрав понад 500 тисяч доларів, а через півтора дні було зібрано перший мільйон. Розробники розблокували всі додаткові функції для цієї версії електронного мультитула, включаючи різні кольори корпусу, вбудований модуль Bluetooth (BLE+regular Bluetooth) і модуль NFC (13.56 MHz).

Що може Flipper Zero

Зараз ґаджет Flipper Zero включає в себе:

1.4-дюймовий монохромний дисплей;

радіомодуль на базі TI CC1101 (передачу і прийом сигналів в діапазоні 300-928 МГц);

вбудований декодер для популярних алгоритмів дистанційного керування (Keeloq і інші);

інфрачервоний передавач (ІК-приймач може перехоплювати сигнали і зберігати їх в пам'яті);

антену 125 кГц RFID (для зчитування карт EM-4100 і HID Prox, можна буде зберігати їх в пам'яті і емулювати прямо з меню);

вбудовану панель для читання ключів iButton (DS1990A – TouchMemory або Dallas);

емулятор USB-клавіатури і миші, підтримка BadUSB і U2F Security Token;

Bluetooth з підтримкою протоколу bluez;

NFC з можливістю читання, запису й емуляції карт стандарту ISO-14443;

GPIO для проводового підключення до гаджетів і фізичного пентесту;

вбудована батарея за допомогою якої ґаджет може працювати до 7 днів без підзарядки;

порт USB Type-C.

Відео демонструє можливості Flipper Zero

Автори проєкту запустили програму для ентузіастів і розробників, які хочуть допомогти розвиватися проєкту і створювати нові модулі до пристрою.

Відкритий вихідний код програмного забезпечення для Flipper Zero викладений на GitHub під ліцензією MIT License.

Розробники заявили, що Flipper Zero не підпадає під опис спецзасоби або пристрої для негласного збору інформації. Пристрій не має можливості фіксації аудіовізуальної інформації і не замаскований під предмети побуту. У заводській прошивці не буде функцій джеммінгу, брутфорсу та інших потенційно шкідливих функцій.

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Розробники пояснили, що додадуть функцію блокування пристрою "Pass-combo", щоб ніхто крім його власника не міг активувати Flipper Zero.

Передбачувана дата поставок Flipper Zero користувачам по всьому світу – лютий 2021 року. Вартість пристрою при замовленні зараз на Kickstarter – від 119 доларів (доступні 600 лотів за 99 доларів розібрали дуже швидко). Зараз користувачам доступно обмежена обмежена кількість різних варіантів фінансової підтримки проєкту. Очікувана ціна пристрою в роздрібному продажі – 169 доларів.