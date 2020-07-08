Китайська компанія TCL відома не лише як бренд смартфонів, але й у ролі виробника дисплеїв. Дочірній підрозділ вендора під назвою China Star Optoelectronics Technology представив нове покоління екранів для смартфонів з варіативною частотою оновлення.

Оригінальні панелі здатні автоматично підлаштовуватися під умови використання ґаджета, збільшуючи його автономність без шкоди якості картинки в динамічних сценах, повідомляє gizmochina.

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Характеристика дисплеїв

6,53-дюймові дисплеї з роздільною здатністю Full HD+ (2340х1080 пікселів) здатні змінювати частоту розгортки в діапазоні від 30 до 120 Гц. Наприклад, якщо користувач запускає динамічну гру, то екран автоматично перейде в режим максимальної продуктивності.

У разі ж, коли власник пристрою читає книгу або переглядає статичні зображення, буде активований економний 30-герцовий режим. Стандартний же з частотою 60 Гц призначений для типових завдань на зразок веб-серфінгу.



Характеристики екранів з динамічною частотою оновлення

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Що це дасть

Як наголошує виробник, зазначений режим використання дозволяє знизити енергоспоживання смартфона на 18% порівняно з типовими рішеннями. Заявлена максимальна яскравість нових екранів становить 500 ніт, охоплення колірної гами NTSC – 84%.

Представники TCL відзначили, що поява на ринку смартфонів, які використовують дисплеї з варіативною частотою оновлення, відбудеться до кінця 2020 року.