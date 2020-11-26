Ремонт смартфона після закінчення гарантійного терміну нерідко пов'язаний з "підводними каменями" на кшталт величезної кількості клею, що ускладнює доступ до комплектуючих. При цьому дізнатися про такі особливості конструкції ґаджета перед покупкою практично неможливо. Але незабаром ситуація зміниться на краще.

Європарламент прийняв рішення про запровадження обов`язкового маркування електронних пристроїв із зазначенням рейтингу їх ремонтопридатності, повідомляє AndroidAuthority.

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Як це працюватиме

Рішення було прийняте більшістю голосів: 395 осіб висловилися за нововведення, 94 – проти, ще 207 утрималися. Вже з січня на території Франції почнеться випуск відповідних наклейок для коробки смартфонів, ноутбуків та іншої цифрової техніки.



Техніка отримає наліпки з оцінкою ремонтноздатності вказану в балах від 1 до 10

З нагоди прийняття нової резолюції Австрія також планує знизити вартість послуг сервісних центрів, запропонувавши субсидії на ремонт для споживачів у розмірі 50%, якщо ціна ремонту не перевищує 100 євро.

Ми вважаємо, що прийняття рішення посприяє швидкому введенню обов'язкового індексу ремонтопридатності для всієї електронної продукції, яка реалізується на території Євросоюзу. Це дозволить споживачам оцінювати електротехнічні ґаджети під час покупки,

– зазначив Уго Валлаурі, співзасновник проєкту Restart.

Оцінка гаджетів буде проводитися за 10-бальною шкалою. Примітно, що у рішенні враховувалося опитування, проведене ще у 2014 році незалежною дослідницькою компанією. Тоді 77% жителів Європи відзначили, що вважали б за краще замінити пристрій замість ремонтувати його.