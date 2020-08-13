Американська компанія PORTL розпочала продаж свого пристрою "голопортаціі" – він створює віртуальні проєкцію людини в натуральну величину у режимі реального часу. На думку розробників, модуль з часом може стати популярною альтернативою Zoom та Skype, хоча і буде спочатку обходитися значно дорожче ніж звичайнмй смартфон або ПК

Вартість пристрою починається від 60 тисяч доларів (1 643 277 гривень) за базову версію. Як повідомляє ZDNet, голографічний блок з однойменною назвою PORTL був розроблений інженером Девідом Нуссбаум і є найбільш передовою технологією для "голопортаціі".

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Технічін особливості винаходу

Технологія передає зображення у роздільній здатності 4K (4096×3072 пікселів) з будь-якого місця у режимі реального часу. При цьому співрозмовник "на іншому кінці проводу" не потребує спеціалізованого обладнання – досить знайти білий фон і камеру для запису відео.

Людина, що проектується в модулі PORTL, здатна бачити й чути аудиторію без затримок, за умови доступу до якісного інтернет-з'єднання.



Будка для "голопортації"

Габарити PORTL становлять 213×153×60 см, а сам блок підключається до звичайної розетки. Розмірів будки має бути досить для проекції людини у повний зріст, а також для відтворення анімацій та інших видів контенту. На корпусі передбачена камера і стереодинаміки.

Застосування

Крім очевидного застосування модуля для відеодзвінків і переговорів, розробники пропонують використовувати PORTL для відтворення історичних особистостей у музеях і на виставках, а також для запису особистих даних для нащадків.

Компанія вже уклала угоду з платформою StoryFile, яка інтегрує у пристрій алгоритми машинного навчання і природна мова. Голограми з підтримкою ШІ від StoryFile відповідатимуть на питання відвідувачів музеїв і зможуть підтримувати простий діалог. Крім того, система навчиться створювати динамічні тіні, навіть при яскравому денному світлі, щоб зображення на екрані PORTL здавалося ще більш реалістичним.

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Ціни

Модуль з підтримкою штучного інтелекту StoryFile буде коштувати помітно дорожче ніж стандартна версії PORTL – від 85 тисяч доларів. Нуссбаум обіцяє випустити зменшену і дешевшу версію пристрою у 2021 році, а також вважає, що аналоги PORTL отримають популярність і стануть доступні кожному протягом наступних трьох-п'яти років.