Ізраїльська компанія Noveto Systems представила футуристичну технологію "звукового випромінювання" – SoundBeamer 1.0. Аудіосистема поставляється без навушників – усі звуки до користувача вона передає з допомогою ультразвуку, створюючи біля його вух "звукові кишені", де музика стає чутною.

Відповідно до заяв компанії, повністю функціональний прототип вже готовий, а виробництво серійної моделі почнеться в другій половині наступного року. Технічні специфікації SoundBeamer припускають модуль зондування, вбудований мікрофон, запатентований набір мікросхем, матрицю з двома датчиками і власне програмне забезпечення, повідомляє Techxplore.

Цікаво Ентузіаст створив саморобні та недорогі розумні окуляри з GPS

Особливості технології

Технологія Noveto Systems використовує модуль тривимірного зондування, визначає місцеположення людини і відстежує становище вуха. Пристрій надсилає ультразвукові хвилі і створює поряд з вухами "звукові кишені" – музику чує лише одна людина. Звук відтворюється у стерео й тривимірному режимах. SoundBeamer також підлаштовується під рухи голови – на випадок, якщо користувач почне качати головою під час прослуховування. За словами гендиректора компанії Крістофа Рамштайн, SoundBeamer генерує звукові ефекти на 360 градусів навколо користувача.

Ви не можете в це повірити, тому що вона звучить як гучномовець, хоча ніхто інший цього не чує. Система налаштовується на вас, і ви перебуваєте у центрі всього. Це відбувається навколо вас,

– додала Аяна Уоллуотер, головний менеджер продукту.

Демо-версія технології була представлена ​​під час онлайн-презентації у Noveto Systems в Zoom. У компанії відзначили, що жодна існуюча система не дає такого ефекту занурення.

Noveto Systems буде працювати у двох напрямках: розвивати своє виробництво і надавати ліцензію на поширення нової технології іншим виробникам. Компанія також назвала сфери застосування, на які орієнтуються інженери Noveto. Всього їх чотири: відеоконференції, домашні системи, автомобільна промисловість і фітнес.