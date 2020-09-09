Компанія Google додала у власний додаток "Телефон" функцію Verified Calls, завдяки якій користувачі зможуть убезпечити себе від телефонного спаму та шахраїв. Фірмова "дзвонилка" буде попереджати власників Android-ґаджетів про сумнівні дзвінки, при цьому скористатися нововведенням зможуть не лише власники смартфонів лінійки Google Pixel.

Нова функція інтегрована в додаток " Google Телефон" і не потребує окремого встановлення, повідомляє Android Central .

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За заявою компанії, нововведення незабаром стане доступним на більшості смартфонів, що працюють під управлінням операційної системи Android. Спочатку Verified Calls буде доступна на території Іспанії, Індії, США, Мексики і Бразилії. Потім географія сервісу буде розширена.

Як це працює

Під час вхідного дзвінка, за умови, що компанія пройшла верифікацію, користувач буде бачити її логотип та символ, який підтверджує ідентифікацію.



Нова функція Verified Calls захищатиме користувачів віж шахраїв

Дослідники Google відзначають, що користувачі довіряють Verified Calls, оскільки функція істотно скорочує кількість прийнятих дзвінків від шахраїв і спамерів.