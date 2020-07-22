В рамках першої в світі презентації в режимі доповненої реальності OnePlus представила смартфон Nord, який відкрив абсолютно нову лінійку. Це модель середнього рівня, при розробці якої компанія поставила за мету надати кращу продуктивність і максимум функцій за відносно невеликою ціною.

Компанія OnePlus представила сьогодні офіційно смартфон OnePlus Nord, навколо якого вона ретельно створювала галас останнім часом, повідомляє 24 канал.

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Особливості One Plus Nord

OnePlus Nord отримав плоский 6,44-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц і вирізом під подвійну фронтальну камеру, що вперше зустрічається в смартфонах компанії. В екран також вбудований оптичний сканер відбитків пальців.

Cерцем смартфона став восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdagon 765G з підтримкою мереж п'ятого покоління. Обсяг оперативної пам'яті становить 6, 8 або 12 ГБ, але як і в звичайному OnePlus 8, тут використовується пам'ять стандарту LPDDR4x. Для зберігання даних передбачено в залежності від версії 64, 128 або 256 ГБ. За автономність пристрою відповідає акумулятор ємністю 4115 мАг з підтримкою швидкої зарядки Warp Charge 30T, здатний поповнити 70% за 30 хвилин.



OnePlus Nord

Основна камера в OnePlus Nord така ж, як в OnePlus 8 – 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX586 з об'єктивом з діафрагмою f/1.75 і оптичною стабілізацією зображення. Додатково в смартфоні передбачені 8-мегапіксельна ультраширококутна камера, двохмегапиксельна для зйомки в режимі макро і датчик глибини на 5 Мп. Роздальна здтність фронтальної камери становить 32 Мп, а для групових селфі передбачений ультраширококутний модуль на 8 Мп з кутом огляду 119 градусів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus Nord Дисплей AMOLED, 6,44 ", 2400х1080, 90 Гц

AMOLED, 6,44 ", 2400х1080, 90 Гц Оперативна пам'ять 6/8/12 ГБ, LPDDR4x

6/8/12 ГБ, LPDDR4x Основна камера 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75, OIS+EIS)+8 Мп (кут огляду 119°)+5 Мп (датчик глибини)+2 Мп (макрооб'єктив)

48 Мп (Sony IMX586, f/1.75, OIS+EIS)+8 Мп (кут огляду 119°)+5 Мп (датчик глибини)+2 Мп (макрооб'єктив) Акумулятор 4115 мАг, швидка зарядка Warp Charge 30T потужністю 30 Вт

4115 мАг, швидка зарядка Warp Charge 30T потужністю 30 Вт Безпека сканер відбитків пальців в екрані, функція розпізнавання осіб

сканер відбитків пальців в екрані, функція розпізнавання осіб Розміри 158,3x73,3x8,2 мм

158,3x73,3x8,2 мм Чіпсет Qualcomm Snapdagon 765G

Qualcomm Snapdagon 765G Накопичувач 64/128/256 ГБ

64/128/256 ГБ Фронталка 32 Мп (Sony IMX616, f/2.45)+8 Мп (кут огляду 119°)

32 Мп (Sony IMX616, f/2.45)+8 Мп (кут огляду 119°) Зв'язок 5G SA/NSA Wi-Fi 2x2 MIMO, Bluetooth 5.1, NFC

5G SA/NSA Wi-Fi 2x2 MIMO, Bluetooth 5.1, NFC ОС OxygenOS 10.5 на базі Android 10

OxygenOS 10.5 на базі Android 10 Вага182 г

Ціна

OnePlus Nord надійде у продаж 4 серпня за ціною від 399 євро (12 663 гривні).