Команда Telegram випустила тестове оновлення клієнта для Android з номером версії 7.1.0. Основне нововведення – коментарі до записів каналів.

Що змінилося

У каналах, де є прив'язаний публічний чат (в нижньому меню є кнопка "Обговорити"), під кожним записом тепер відображається простір, присвячений коментарям, повідомляє 24 канал.

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Як це працює

Кожна відповідь до посту – це окреме повідомлення в прив'язаному чаті. Але перехід з поста в канал до списку надісланих коментарів відкриває окремий інтерфейс, де показуються лише опубліковані до цього посту відповіді. Також перейти до відповідей до запису можна і з самого чату, натиснувши на автоматичне повідомлення з каналу і вибравши "View N Replies".

Раніше функціональність коментарів реалізовувалася за допомогою спамерських пошукових роботів. Одне з найпопулярніших рішень - інструмент DiscussBot, створений командою Telegram для демонстрації системи авторизації на сайтах за допомогою профілю в месенджері.

Завантажити Telegram Beta 7.1.0 для Android можна в сервісі App Center.