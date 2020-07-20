Популярний месенджер Telegram планує додати у свій фірмовий додаток розділ Stories (на кшталт Snapchat, WhatsApp чи Instagram). Таким чином компанія хоче задовольнити велику кількість запитів від користувачів.

Як передає видання "Код Дурова", майбутнє нововведення вже активно обговорюють в команді. Хоча остаточного рішення щодо Stories компанія поки не ухвалила.

Цікаво Які соцмережі найпопулярніші в окремих областях України – цікава інфографіка

Як розповів інсайдер, Telegram вирішив впровадити цю функцію через велику запиту користувачів.

У Telegram може запустити Stories – концепція / kod.ru

Відеодзвінки

Наразі комада відклала усі ключові функції месенджера, зосередивши роботу над відеодзвінками. Цю послугу вже тестують в бета-версії.

За чутками, функцію відеодзвінків має принести вже найближчий реліз Telegram. Щоправда. поки лише для користувачів iOS. При цьому власникам Android-смартфонів доведеться почекати ще деякий час. Принаймні про це кажуть джерела.

Свіже оновлення повинно вийти до кінця липня.