Протести у Білорусі вже називають Telegram-революцією. Адже у перші дні протестів у країні були серйозні проблеми з інтернетом, працював лише цей месенджер.

Telegram продовжує підтримувати протестувальників, додавши нове емодзі. Цю послугу вже протестував 24 канал.

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Як вибрати

Під час відправки стандартного повідомлення обираємо прапор Білорусі та відправляємо. А користувач отримує біло-червоно-білий прапор. Саме під цими кольорами проходять революційні протести у Білорусі.

Telegram випустив тематичне емодзі / Скріншот

Чому саме цей прапор

Біло-червоно-білий – це історичний прапор Білорусі. У 1918 році він був стягом Білоруської Народної Республіки, а у 1991 – 1995 роках — державний прапор Республіки Білорусь.

Загалом, білий і червоний кольори є характерними для білоруської культури. Наприклад, червоні елементи на білій основі вважаються найпоширенішим поєднанням кольорів в білоруському орнаменті.

До речі, Олександр Лукашенко, як перший президент незалежної Білорусі, складав присягу саме під біло-червоно-білим прапором. Але у 1995 році він ініціював референдум, під час якого і змінили національну символіку.

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Під біло-червоно-білим прапором білоруси брали участь в Помаранчевій революції та в Революції Гідності в Україні, а також воювали на Донбасі. Тож не дивно, що зараз білоруська опозиція обрала саме цей стяг.