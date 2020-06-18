Роскомнадзор вирішив розблокувати месенджер Telegram на території Росії. На такий крок пішли після того, як CEO Telegram Павло Дуров висловив готовність протидіяти тероризму.

Як інформує російське видання ixbt.com, попередньо Роскомнадзор домовився з Генеральною прокуратурою Росії.

Цікаво 15 стікерів в Telegram, які варто завантажити

Деталі

На початку червня до російської влади звернуся сам Дуров. Він просив розблокувати Telegram на території країни.

За його словами, Telegram поліпшив методи виявлення і видалення небезпечного контенту.

Після цього, 15 червня у Держдумі зареєстрували відповідний законопроєкт. При цьому рішення аргументували, що російська влада використовує Telegram як один зі своїх офіційних ресурсів.

Ми позитивно оцінюємо висловлену засновником Telegram готовність протидіяти тероризму та екстремізму,

— кажуть у Роскомнадзорі.

Скандал Telegram і Роскомнадзору

У квітні 2018 року російський суд дозволив Роскомнадзору заблокувати Telegram на території Росії. Причиною стала відмова месенджера передавати ФСБ ключі шифрування, які дозволили б їм отримати доступ до повідомлень користувачів. Тоді влада аргументувала таке рішення тим, що це полегшить їм боротьбу з тероризмом на території країни. Очевидно, що насправді це б стало черговим інструментом для контролю.

Заборона месенджера спричинила акції протесту. Росіяни також знайшли кілька методів, щоб легко обійти блокування.