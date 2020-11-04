Telegram подавав позов до суду через право використання товарного знаку Gram, проте в кінці серпня 2020 року відкликав свій позов. Тепер окружний суд США зобов'язав компанію-позивача відшкодувати судові витрати на суму більше 620 тисяч доларів.

Проєкт блокчейн-платформи TON був закритий, тому судовий позов проти Lantah LLC втратив сенс, повідомляє ZDNet.

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Що сталося

У серпні 2020 року стало відомо, що компанії Павла Дурова доведеться покрити судові витрати Lantah LLC. Зараз назвали точні суми.

Суд присудив флоридській компанії 6 737 доларів в якості компенсації, а також 618 240 доларів, в які входить гонорар адвокату. Він розраховувався, виходячи з ринкової ставки 600 доларів за годину роботи.

Вимоги Lantah LLC були задоволені судом частково, бо компанія просила відшкодувати 1 615 140 доларів — це вартість послуг адвоката, виходячи зі ставки у 900 доларів.

Нагадаємо, Telegram подав до суду на стартап з Флориди в травні 2018 року. В позові стверджувалося, що компанія Lantah LLC порушила права Telegram при подачі заявки на товарний знак Gram. Власник стартапу Деніел Джеффрі підкреслював, що вони використовували товарний знак Gram ще до того, як дізналися про наміри Telegram створити схожий продукт.