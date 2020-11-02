Відомий російський дизайнер Артемій Лебедєв негативно висловився про роботу художника, який створює малюнки для Telegram. Той креативно відповів йому, зобразивши на своєму наступному малюнку.

Telegram випустив чергове оновлення свого додатку. Проте уважні користувачі звернули найбільшу увагу не на самі нововведення, а на цікаву деталь його ілюстрації.

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Що сталося

19 жовтня російський дизайнер та блогер Артемій Лебедєв розкритикував роботи арт-директора месенджера Андрія Яковенка. А вже на наступному арті художника блог Лебедєва опинився в смітнику.



Малюнок Андрія Яковенка та Артемій Лебедєв / колаж 24 каналу

Критика на адресу малюнків пролунала в ефірі однієї з прямих трансляцій Лебедєва: "Тепер я знаю людину, яка малює ці уе***ські картинки на замовлення Паші Дурова. Я вважаю, що це дуже-дуже погано. Це огидний стиль, огидні картинки, художник малює огидні очі, завжди однакові. Все що він малює, хоча там всередині є винахідливе і спостережливе, можна розглядати — стиль для мене абсолютно огидний".

На запитання ЗМІ, чи дійсно в урні зображено Артемія Лебедєва, Яковенко не дав однозначної відповіді, обмежившись стікером хитрої собаки.