Компанія Sensity, яка спеціалізується на інформаційній безпеці, виявила мережу Telegram-ботів, які генерують діпфейки з оголеною натурою за довільними фотографіями жінок. За даними станом на липень 2020 року боти DeepNude згенерували фотографії приблизно 104 000 жінок.

Згідно зі звітом Sensity, за останні три місяці обсяг замовлень збільшився майже в три рази. Розслідування показало, що більшість клієнтів просять зробити оголені фотографії не знаменитостей, а власних знайомих дівчат, яких знають у реальному житті.

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Аудиторія сервісів

Фахівці припускають, що деяка кількість клієнтів таких ботів – підлітки. Принаймні на значній кількості фотографій зображені неповнолітні дівчата.

В опублікованому звіті містяться деякі факти щодо аудиторії спамерських пошукових роботів. Близько 70% користувачів – з Росії і навколишніх країн. Як повідомляється, в Росії бот також працює в мережі VK (заборонена в Україні). З англомовних країн користувачів значно менше.



Переважна частина аудиторії ботів з Росії, України, Білорусі та сусідніх країн

Як працюють боти DeepNude

Боти зазвичай працюють безкоштовно, але вставляють на фотографії водяні знаки. Користувачі можуть купувати "преміальні монети", які видаляють водяний знак і прискорюють обробку.

Sensity пише, що в основі ботів лежить опенсорсний рушій DeepNude. Ця система машинного навчання здобула популярність у червні 2019 року, коли мобільний додаток для роздягання жінок набув настільки велику популярність, що розробники вирішили закрити проєкт.



У Telegram працюють боти DeepNude

До цього кілька днів сервери DeepNude безуспішно намагалися впоратися з напливом трафіку, програма глючила у всіх версіях, а онлайнове демо не працювало. Однак деяким журналістам вдалося завантажити клієнт, купити преміум-версію за 50 доларів і перевірити програму на знаменитостях, а також на чоловіках.

19 липня 2019 року ліцензія на DeepNude була продана за 30 000 доларів, потім програмне забезпечення піддалося реверс-ініжінірінгу і в різних формах потрапило в репозиторії з відкритим вихідним кодом і на торренти.

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На локальному комп'ютері DeepNude вимагає потужної системи і GPU. Однак вся екосистема ботів Telegram працює з онлайн-серверів, так що сервіс доступний будь-якій людині з телефоном. Це одна з головних причин такої популярності ботів.

Засмучує й те, що такий примітивний додаток став, по суті, першим комерційно успішним застосуванням машинного навчання для обробки зображень.