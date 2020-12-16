Європейська комісія внесла російську соцмережу ВКонтакті, а також популярний в Україні месенджер Telegram до переліку послуг, які порушують права інтелектуальної власності. Обидва сервіси, які до слова заснував Павло Дуров, звинувачують у поширенні піратського контенту та зверненні правовласників.

Про це мовиться в інформаційному бюлетені Єврокомісії.

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У чому причина

Як пояснили у Єврокомісії, обидва сервіси надають своїм користувачам доступ до контенту без дозволу правовласників. Зокрема, у Telegram юзери можуть поширювати та завантажувати книги, фільми та музику.

При цьому месенджер, начебто, не завжди реагує на скарги правовласників.

Хоча у Єврокомісії додали, що ситуація з інтелектуальною власністю у Telegram зараз покращилась. Також в Організації позитивно відзначили роботу месенджера щодо боротьби з терористичною пропагандою та жорстоким поводженням з дітьми.

ВКонтакті звинуватили у тому, що соцмережа дає змогу користувачам отримувати доступ до нелегальних аудіозаписів, фільмів і книг. Більше того, пошук сам може рекомендувати/показувати піратський контент.

Реакція Telegram

В Telegram запевнили, що не порушують права інтелектуальної власності. В компанії наголошують, що видаляють піратський контент протягом 24 годин.

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У соцмережі ВКонтакті заявили, що теж ведуть боротьбу з піратським контентом. Вони попереджають користувачів про необхідність дотримання авторських прав.