Популярний месенджер Telegram нарешті додав послугу відеодзвінків. Щоправда, поки функція доступна лише для користувачів iOS і в тестовому режимі.

Про свіже оновлення сказано в офіційному блозі Telegram. Підтримку відеодзвінків команда Telegram анонсувала ще в квітні. А її запуск обіцяли виконати до кінця 2020 року.

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Деталі

Чергове велике оновлення месенджера під порядковим номером 6.3 додає довгоочікувану функцію відеодзвінків. наразі вона працює в тестовому режимі.

Як запустити функцію

Оновити Telegram з порядковим номером 6.3;

Натиснути на значок "Налаштування" (Settings), щоб викликати спеціальне дебаг-меню (Debug);

Активувати "Експерименти" (Experimental feature).

Далі у профілях користувачів з'явиться значок Video call. Щоб виконати відеодзвінок, співрозмовник також повинен встановити найновішу версію Telegram.

Коли відбудеться офіційний запуск відеодзвінків в Telegram, а також коли послуга буде доступна для користувачів Android, у компанії не уточнили.