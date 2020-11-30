В популярному месенджері Telegram виявили нову шахрайську схему. Зловмисники, прикидаються друзями у чатах та просить у людини грошей. Раніше таку схему видурюваня використовували в інших месенджерах, зокрема Facebook Messenger.

Про цю шахрайську схему розповіли у пресслужбі МВС України.

Як працює схема

Користувачі у Telegram отримують повідомлення, начебто, з облікового запису друзів. Вони просять позичити їм грошей. Після цього вони зникають, тож повернути “позичені” кошти користувачі вже не зможуть.

Як захиститись

У поліції кажуть, що тривожним дзвоником може стати той факт, що в такого псевдодруга на аватарці можна побачити реальне фото, а от сам номер – прихований.

Тож у такому випадку правоохоронці радять зателефонувати цій людині і уточнити, чи дійсно ця людина просила про послугу.

Також у поліції дали кілька порад, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті: