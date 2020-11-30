В Telegram з'явилася нова шахрайська схема: як не потрапити на гачок
В популярному месенджері Telegram виявили нову шахрайську схему. Зловмисники, прикидаються друзями у чатах та просить у людини грошей. Раніше таку схему видурюваня використовували в інших месенджерах, зокрема Facebook Messenger.
Про цю шахрайську схему розповіли у пресслужбі МВС України.
Як працює схема
Користувачі у Telegram отримують повідомлення, начебто, з облікового запису друзів. Вони просять позичити їм грошей. Після цього вони зникають, тож повернути “позичені” кошти користувачі вже не зможуть.
Як захиститись
У поліції кажуть, що тривожним дзвоником може стати той факт, що в такого псевдодруга на аватарці можна побачити реальне фото, а от сам номер – прихований.
Тож у такому випадку правоохоронці радять зателефонувати цій людині і уточнити, чи дійсно ця людина просила про послугу.
Також у поліції дали кілька порад, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті:
- Не надавайте особисті дані на невідомих сайтах (паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль тощо).
- Не переводьте велику передоплату на покупку в інтернет-магазині.
- Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями.
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