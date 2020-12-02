У Пуерто-Ріко стався обвал 305-метрового телескопа Аресібо. Одна із найбільших у світі астрономічних обсерваторій почала руйнуватися ще у серпні. В кінці листопада її вирішили демонтувати.

Обвалення інструментальної платформи телескопа в обсерваторії відбулося приблизно о 23:55 за києвом 31 листопада. Воно призвело до пошкодження антени і навколишніх об'єктів, повідомляє Національний фонд науки США.

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Що сталося

Верхня частина усіх трьох опорних веж 305-метрового телескопа відламалася. Коли впала 900-тонна інструментальна платформа, вона потягнула за собою і опорні троси телескопа.

Наразі експерти проводять оцінки збитків і потенційної загрози навколишньому середовищу через обвалення конструкції. Як тільки роботи будуть завершені, обсерваторію зможуть використовувати в інших спостереженнях, якщо дозволить ситуація.

Член Американського метеорологічного товариства Дебора Марторелла поділилася у власному твіттері фотографіями до і після обвалення телескопа. Перша була зроблена 30 листопада, а друга – 1 грудня. На останньому зображенні видно, що обвалився опромінювач антени. Він тримався на тросах над дзеркалом відбивача телескопа.

Ayer fue la última vez que visite esta belleza de lugar. Lamentablemente agonizaba. Aquí imágenes de ayer y hoy. pic.twitter.com/jWuAwtUc1s — Deborah Martorell (@DeborahTiempo) December 1, 2020

У серпні обірвався один з допоміжних тросів. В антені телескопа утворилася діра. Через кілька місяців впав один з головних тросів, що утримує платформу. Спостереження за обсерваторією припинилися 20 листопада.

У 1974 році Аресібо передав найпотужніший радіосигнал для можливого зв'язку з можливими іншопланетними цивілізаціями. У 2014 році за допомогою телескопа вдалося довести існування коротких радіосплесків. У 2016 році астрономами були виявлені швидкі радіоімпульси, що виходили з одного джерела.

З моменту спорудження 50 років тому об'єкт пережив безліч ураганів, тропічних штормів і землетрусів. До початку обвалень його намагалися відновити після урагану Марія, який пошкодив телескоп у 2017 році.