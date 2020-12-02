Одна з найбільших обсерваторій припинила своє існування: телескоп Аресібо обвалився
У Пуерто-Ріко стався обвал 305-метрового телескопа Аресібо. Одна із найбільших у світі астрономічних обсерваторій почала руйнуватися ще у серпні. В кінці листопада її вирішили демонтувати.
Обвалення інструментальної платформи телескопа в обсерваторії відбулося приблизно о 23:55 за києвом 31 листопада. Воно призвело до пошкодження антени і навколишніх об'єктів, повідомляє Національний фонд науки США.
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Що сталося
Верхня частина усіх трьох опорних веж 305-метрового телескопа відламалася. Коли впала 900-тонна інструментальна платформа, вона потягнула за собою і опорні троси телескопа.
Наразі експерти проводять оцінки збитків і потенційної загрози навколишньому середовищу через обвалення конструкції. Як тільки роботи будуть завершені, обсерваторію зможуть використовувати в інших спостереженнях, якщо дозволить ситуація.
Член Американського метеорологічного товариства Дебора Марторелла поділилася у власному твіттері фотографіями до і після обвалення телескопа. Перша була зроблена 30 листопада, а друга – 1 грудня. На останньому зображенні видно, що обвалився опромінювач антени. Він тримався на тросах над дзеркалом відбивача телескопа.
У серпні обірвався один з допоміжних тросів. В антені телескопа утворилася діра. Через кілька місяців впав один з головних тросів, що утримує платформу. Спостереження за обсерваторією припинилися 20 листопада.
З моменту спорудження 50 років тому об'єкт пережив безліч ураганів, тропічних штормів і землетрусів. До початку обвалень його намагалися відновити після урагану Марія, який пошкодив телескоп у 2017 році.
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