Національне наукове агентство Австралії CSIRO повідомило про створення нової небесної карти за допомогою телескопа Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). Астрономи нанесли на нову карту близько трьох мільйонів галактик, а на зйомку вони витратили всього 300 годин.

Телескоп ASKAP розташований у пустельній місцевості на півдні Західної Австралії. Він складається з 36 супутникових антен по 12 метрів діаметром, повідомляє 24 канал. Ключовою особливістю ASKAP вчені називають його широкий кут огляду, який дозволив дослідити 83% неба за рекордні десять днів, а також високу якість деталізації.

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Особливості відкриття

Астрономи CSIRO відзначають, що саме завдяки використанню телескопа ASKAP вдалося отримати докладну карту неба маючи всього 903 зображення – за їхніми словами, іншим радіотелескоп потрібні були б десятки тисяч зображень для досягнення такого ж результату.

Телескоп зібрав 13,5 ЕБ даних, які конвертували в 903 радіозображень з 70 мільярдів пікселів, які займають 26 ТБ. Їх обробляли за допомогою суперкомп'ютера "Галактика", розташованого у центрі Pawsey в Перті. За словами астрономів, отримані зображення неба в п'ять разів чутливіші у два рази більше докладні, ніж всі попередні.



Телескоп ASKAP

Третина з відзнятих телескопом трьох мільйонів галактик є новими, стверджують австралійські вчені. За словами провідного астронома CSIRO Девіда Макконнелла, створений ними "новий атлас Всесвіту" матиме практичну цінність: астрономи всього світу отримають масу нових даних для дослідження неба, від вивчення зореутворення до спостереження далеких галактик і надмасивних чорних дір. Крім того, вчені вважають, що їх дослідження допоможе наблизитися до розуміння того, як влаштований Всесвіт.

Прорив у процесі астрономічних досліджень

Іншою ключовою особливістю своєї роботи астрономи з CSIRO вважають те, що їм вдалося створити детальну небесну карту в найкоротші терміни. Це доводить, що зйомку всього неба можна проводити за тижні, а не за роки, як раніше.

Всі отримані астрономами радіозображення, кожне з яких охоплює близько 15 кутових секунд зоряного неба, будуть опубліковані в загальному доступі на сайтах CSIRO і Pawsey. Зараз астрономічне агентство працює над створенням ще більш просунутого радіотелескопа Square Kilometer Array.