Австралійські вчені створили "новий атлас Всесвіту", на який нанесли три мільйони галактик
Національне наукове агентство Австралії CSIRO повідомило про створення нової небесної карти за допомогою телескопа Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). Астрономи нанесли на нову карту близько трьох мільйонів галактик, а на зйомку вони витратили всього 300 годин.
Телескоп ASKAP розташований у пустельній місцевості на півдні Західної Австралії. Він складається з 36 супутникових антен по 12 метрів діаметром, повідомляє 24 канал. Ключовою особливістю ASKAP вчені називають його широкий кут огляду, який дозволив дослідити 83% неба за рекордні десять днів, а також високу якість деталізації.
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Особливості відкриття
Астрономи CSIRO відзначають, що саме завдяки використанню телескопа ASKAP вдалося отримати докладну карту неба маючи всього 903 зображення – за їхніми словами, іншим радіотелескоп потрібні були б десятки тисяч зображень для досягнення такого ж результату.
Телескоп зібрав 13,5 ЕБ даних, які конвертували в 903 радіозображень з 70 мільярдів пікселів, які займають 26 ТБ. Їх обробляли за допомогою суперкомп'ютера "Галактика", розташованого у центрі Pawsey в Перті. За словами астрономів, отримані зображення неба в п'ять разів чутливіші у два рази більше докладні, ніж всі попередні.
Телескоп ASKAP
Третина з відзнятих телескопом трьох мільйонів галактик є новими, стверджують австралійські вчені. За словами провідного астронома CSIRO Девіда Макконнелла, створений ними "новий атлас Всесвіту" матиме практичну цінність: астрономи всього світу отримають масу нових даних для дослідження неба, від вивчення зореутворення до спостереження далеких галактик і надмасивних чорних дір. Крім того, вчені вважають, що їх дослідження допоможе наблизитися до розуміння того, як влаштований Всесвіт.
Прорив у процесі астрономічних досліджень
Іншою ключовою особливістю своєї роботи астрономи з CSIRO вважають те, що їм вдалося створити детальну небесну карту в найкоротші терміни. Це доводить, що зйомку всього неба можна проводити за тижні, а не за роки, як раніше.
Всі отримані астрономами радіозображення, кожне з яких охоплює близько 15 кутових секунд зоряного неба, будуть опубліковані в загальному доступі на сайтах CSIRO і Pawsey. Зараз астрономічне агентство працює над створенням ще більш просунутого радіотелескопа Square Kilometer Array.
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