Компанія Oppo нещодавно презентувала свій перший розумний телевізор. Новинка під назвою Oppo Smart TV S1 вже надійшов у продаж. При цьому спеціально до Дня холостяка новинку можна буде придбати зі знижкою.

Як передає Ithome, перші покупці можуть придбати Oppo Smart TV S1 за 1050 доларів (29 400 гривень). Ця знижка діятиме до 11.11, тобто Дня холостяка (на кшталт Чорної п'ятниці у Китаї).

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Після цього дня вартість Oppo Smart TV S1 зросте до 1195 доларів (33 500 гривень).

Чим цікавий

Oppo Smart TV S1 оснащений 65-дюймовим QLED-екраном з роздільною здатністю 3840 x 2160 пікселів і змінної кадровою частотою від 48 до 120 Гц.

Він працює на базі процесора MediaTek S900 у парі з 8.5 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті. Телевізор оснащений 18 гучномовцями та технологією Dolby Atmos. Також тут є підтримка Wi-Fi, NFC, голосовий помічник Breeno, порт HDMI 2.1.

Цікаво, що пристрій оснащений висувною web-камерою для здійснення відеодзвінків.

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Наразі новинка доступна на китайському ринку. Інформації щодо старту продажів новинки в Україні поки немає.