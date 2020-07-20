Протестувати ступінь нагріву центрального чіпсета можна використовуючи спеціальні програми і ручні методи. Процесори відповідають за продуктивність ПК в цілому, а контроль температури дозволяє уникнути перегрівання під час виконання складних завдань.

Розберемо обидва варіанти перевірки – ручний і програмний, але спочатку пропонуємо дізнатися, яка відмітка повинна бути в нормі.

Оптимальна температура CPU

Допустиме значення залежить від виробника чіпсета і рівня навантаження. Нормальна температура процесорів Intel і AMD відрізняється, але незначно. Почнемо з Intel:

– У "спокійному" стані, коли запущена операційна система, але фонові операції не виконуються – 28-38° C.

– При активних навантаженнях, наприклад, гра, рендерінг і т.д. – 40-62° C.

– Максимальна допустима температура – 67-72° C.

Для AMD в стані спокою і при активному користуванні значення будуть ідентичними, але максимальний показник нижчий – 61° C.

Якщо чіп нагрівається до позначки 90° C, найчастіше знижується тактова частота. Причому вона не просто зменшується, чіп починає пропускати такти. В результаті центральний процесор може повністю вийти з ладу або, як мінімум, тимчасово відключитися.

Як дізнатися температуру процесора вручну

Простіше і швидше за все проводити перевірку через BIOS. Для цього вимкніть комп'ютер або ноутбук, а потім повторно запустіть систему, натиснувши при цьому клавішу Delete або F2. Що саме потрібно натиснути, залежить від моделі ПК.

Далі потрібно перейти в один з трьох розділів:

– PC Health Status (іноді приставки "PC Health" в назві немає).

– Hardware Monitor.

– Power.

У розділах потрібно шукати графу CPU Temperature (в залежності від ОС застосовується скорочення "Temp"). Якщо у вас комп'ютер з материнською платою UEFI, швидше за все навіть не знадобиться переходити до одного з перерахованих розділів. Інформація виведеться на першу сторінку.

Ще один варіант – перевірити температуру центрального процесора, застосовуючи для цього кроссплатформову систему Windows PowerShell. Щоб запустити її, відкрийте меню "Пуск" і введіть в рядку пошуку її назву. Завантажувати PowerShell краще від імені адміністратора.

Ви побачите рядок, в який потрібно вставити наступний командний код:

get-wmiobject msacpi_thermalzonetemperature -namespace "root/wmi"

На екрані відразу ж відобразиться значення, що шукаєте, знайти його можна в графі Current Temperature. Однак показник відображається не в градусах Цельсія, а в Кельвіна в десятому ступені. Для отримання зрозумілого значення потрібно розділити отриманий показник на 10 і відняти 273,15.

Перевірка температури ЦП в спеціальних програмах

Другий варіант, як перевірити рівень нагріву центрального процесора – розроблені для цього програми. Найпоширеніші розглянемо далі.

Core Temp

Софт з російськомовним інтерфейсом, що поширюється безкоштовно. Підходить для багатьох ОС, в тому числі самих пізніх версій Windows 10. Видає показники для кожного ядра. Якщо перевести Core Temp в режим автоматичного завантаження, дані також постійно будуть відображатися на робочому столі.

Програма в принципі надає основні відомості про характеристики та стан ЦП. Завантажуйте софт з офіційного сайту. На ньому також можна знайти корисні додатки.

CPUID HWMonitor

Як і у випадку з програмою вище, вона надає користувачеві інформацію про рівень нагріву в цілому і видає показники кожного ядра окремо. Утиліта додатково дозволяє перевірити, як сильно нагрілася відеокарта, материнська плата і подивитися швидкість обертання вентилятора. Інтерфейс CPUID HWMonitor англомовний.

Speccy

Ще одне зручне рішення з російськомовним інтерфейсом. Щоб отримати потрібну інформацію, потрібно перейти на вкладку "Операційна система – Центральний процесор".

SpeedFan

Взагалі програма використовується, коли потрібно дізнатися швидкість, з якою працюють вентилятори охолоджуючої системи. Паралельно з цією інформацією вона показує робочу температуру CPU, графічного адаптера і жорсткого диска.

Софт регулярно оновлюється, завдяки чому залишається сумісним з усіма популярними версіями Windows – Windows 10, 8, 8.1 і 7. Цікава додаткова можливість – демонстрація графіків зміни температури. Це найбільш підходящий варіант для тих, хто не знає, як подивитися наскільки змінюється температура ЦП під час гри.

AIDA64

Аїда – платна програма професійного рівня. У перші 30 днів користуватися софтом можна безкоштовно, тому спробувати його варто 100%. Потужна утиліта, яка дозволить отримати детальну інформацію про працездатність пристрою. Відображає дані про апаратні та програмні компоненти.

Вибрати процесор з оптимальними технічними характеристиками можна в інтернет-магазині Фокстрот. Консультанти компанії допоможуть знайти модель з оптимальним співвідношенням продуктивності і ціни.