На конференції з термоядерної енергетики. яка проходила у Китаї в 2019 році повідомили про плани запуску в 2020 році токамак нового покоління HL-2M. Запуск реактора пройшов успішно і тепер вчені сподіваються, що цей пристрій відкриє доступ до потужного джерела чистої енергії.

Проект HL-2M Tokamak стартував кілька років тому, а у червні 2019 року вийшов на фінішну пряму після успішного встановлення електромагнітних котушок. Тепер реактор HL-2M Tokamak є найбільшим дослідницьким інструментом у напрямку ядерного синтезу в Китаї, повідомляє Phys.org.

Нова установка HL-2M в два рази збільшила температуру плазми в реакторі. Так, якщо попередні експерименти (установки) розігрівали іони до 50 млн° C, а електрони до 100 млн° C, то нова тороїдальна установка для магнітного утримання плазми розігріває іони до 150 млн° C, а електронів - до 200 млн ° C. Відзначимо, температура ядра Сонця становить 15 млн ° C.



Реактор Tokamak HL-2M всередині

Вважається, що для успішного термоядерного синтезу іони треба розігріти до температур понад 100 млн° C або у 7 разів більше, ніж підігріте ядро ​​Сонця. Так це чи ні, покажуть подальші експерименти з HL-2M, які повинні бути проведені ще до кінця 2020 року.

Китайські вчені планують використовувати реактор у співпраці з науковцями, які працюють над Міжнародним термоядерним експериментальним реактором ITER – найбільшим у світі дослідницьким проєктом ядерного синтезу у Франції, який, як очікується, буде завершено в 2025 році. Саме цей проєкт наразі демонструє найбільш впевнені кроки у бік штучного термоядерного синтезу.