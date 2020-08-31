Tesla постійно оновлює програмне забезпечення своїх автомобілів. Нова версія прошивки під номером 2020.36 розширить список "умінь" електрокарів функціями, які допоможуть водіям уникнути штрафів за перевищення швидкості і більш впевнено почувати себе на світлофорах.

Нова прошивка дозволить електрокарам розпізнавати дорожні знаки "на око", розповідає Engadget.

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Що оновилося в Tesla

Раніше фірмові автомобілі покладалися на дані GPS при виборі швидкісного режиму, але після апдейта бортовий комп'ютер зможе зчитувати відповідну інформацію за допомогою камер, встановлених на кузові. Виявлені знаки обмеження швидкості будуть відображатися в інтерфейсі візуалізації водіння і використовуватися для установки відповідного попередження про обмеження швидкості.

Ще одна функція спростить керування автомобілем на світлофорі. Так, при ввімкненні зеленого сигналу, звукове повідомлення сповістить водія про необхідність почати рух. Якщо при цьому попереду знаходиться інший автомобіль, звуковий сигнал буде звучати, коли той рушить вперед, якщо не активований режим автоматичного управління з урахуванням трафіку.

Нарешті, автовиробник змінить порядок настройки швидкості руху в режимі круїз-контролю: замість прокручування регулятора на кермі водій зможе просто натиснути на потрібну ділянку зображення спідометра на приладовій панелі. Очікується, що оновлена ​​версія прошивки з'явиться на фірмових автомобілях вже в найближчі тижні.