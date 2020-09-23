У ніч на 23 вересня компанія Tesla провела презентацію Tesla Battery Day. На заході Ілон Маск та Ендрю Багліно, керівник відділу розробки силових агрегатів Tesla, докладно розповіли про поліпшення, внесені компанією в конструкцію батарей і їх виробництво.

Ілон Маск заявив про випуск компанією власних елементів живлення, повідомляє 24 канал. За прогнозами глави Tesla, цей крок допоможе значно знизити витрати на виробництво і з часом дозволить бренду продавати електромобілі за ціною традиційних моделей з бензиновими двигунами.

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Скільки коштуватиме недорога Tesla

Маск пообіцяв що приблизно через 3 роки вартість Tesla складе 25 000 доларів. Це буде значно дешевше, ніж будь-яка інша машина, яку Tesla виробляла досі. Маск також пообіцяв, що автомобіль за 25 000 доларів буде оснащений повноцінним автопілотом, попри те, що це буде не просто. Річ у тім, що датчики та інше обладнання, необхідне навіть для частково автономного водіння, коштують досить дорого.



Недорога версія Tesla може з'явитися через 3 роки

Надшвидка Tesla Model S Plaid Mode

На презентації Ілон Маск також оголосив, що Tesla почне приймати замовлення на нову Tesla Model S Plaid Mode, яка отримала вражаючі 1 100 кінських сила.



Електромобіль Tesla Model S Plaid Mode

Цей автомобіль зможе розігнатися з нуля до майже сотні кілометрів на годину менше ніж за дві секунди і проїхати 402 метри за дев'ять секунд. Модель S Plaid, вартістю близько 140 000 доларів, буде розвивати максимальну швидкість 321 км/год на годину і зможе проїхати понад 800 кілометрів при повній зарядці.

Власні батареї Tesla

Знизити собівартість майбутніх новинок компанії, за словами Маска, допоможе перехід на власне виробництво акумуляторів і їх нова концепція. Маск представив власну технологію виготовлення акумуляторів і розповів, як Tesla вдалося розробити дешевший підхід достворення батарей одночасно з підвищенням якісних показників.



Саме нові батареї виробництва Tesla дозволять компанії знизити ціну електромомбілів

Технологічні нововведення

Нововведенням в конструкції фірмових АКБ стануть нові перемички між осердями. Як запевняють у компанії, завдяки збільшенню їх розміру до 46x80 мм вони гарантують акумуляторам в п'ять разів більше енергії, зроблять їх в шість разів потужнішими, і дозволять збільшити дальність ходу серійних автомобілів Tesla на 16%.

Інженери компанії створили особливий лазерний візерунок на пластинах осердь. Це рішення дало змогу скоротити довжину електричного шляху до 50 мм у порівнянні з існуючими 250 мм в актуальних моделях АКБ і збільшити пропускну потужність контакту.

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Що це дасть

Очікується, що розроблений Tesla елемент живлення зменшить для компанії ціну кіловат-години – одиниці електроенергії, яка використовується для вимірювання ємності акумуляторних блоків. На думку галузевих аналітиків, зниження цих витрат дійсно дозволить Tesla зробити свої автомобілі більш доступними.

За словами Ілона Маска, крім збільшення потужності, нові елементи також дозволять знизити вартість кіловат-години на 14%. Він додав, що обладнання для виробництва акумуляторів Tesla знаходиться "на рівні пілотного заводу" – дата початку серійного випуску фірмових елементів живлення буде оголошена пізніше.