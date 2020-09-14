Власники електрокарів виявили певну "проблему" – вони можуть безкоштовно заряджати акумулятори на нових станціях Supercharger V3 в Європі, що належить компанії Tesla.

Щоправда, для підзарядки мав використовуватись загальний стандарт CCS, передає electrek.co.

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Як це трапилось

Після виходу електромобілів Model 3 і зарядних станцій Supercharger V3 в Європі, Tesla перейшла на використання загального стандарту зарядки CCS.

Більшість інших електромобілів використовують той же стандарт і роз'єм. Однак, аби зарядка почалась потрібно виконати так зване "рукостискання" з Supercharger. Цей процес і визначає вартість зарядки, яка буде пов'язана з обліковим записом Tesla водія.

Однак, як виявили користувачі, будь-який інший електромобіль зі стандартом CCS може заряджатися від нової зарядної станції Tesla. Так, компанія Nextmove, що займається орендою електромобілів, протестувала цю можливість на різних електромобілях і склала список моделей, які можуть заряджатися безкоштовно:

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VW e-Golf

VW ID.3

BMW i3

Opel Ampera-e (Chevy Bolt EV)

Hyundai Kona Electric

Hyundai IONIQ Electric

Renault Zoe

Porsche Taycan

У Tesla наразі ніяк не прокоментували цю ситуацію. Але найбільш ймовірно і очевидно – це лише помилка.