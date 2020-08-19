Ілон Маск оголосив про те, що компанія працює над суперкомп'ютером Dojo, який має намір використовувати для навчання і вдосконалення свого автопілота за допомогою "величезного обсягу відеоданих".

За словами гендиректора Tesla, потужність машини повинна перевищити 1 екзафлопс (exaFLOPS), повідомляє Electrek. Це означає, що компанія де-факто бере участь в гонці зі створення найпотужнішого суперкомп'ютера.

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Межу в 1 екзафлопс сьогодні не досягнула жодна обчислювальна система у світі, при тому, що такі машини будуються в США, Китаї, Японії і Франції.

Суперкомп'ютер Dojo від Tesla

Dojo в перекладі з японської означає "місце шляху", цей термін часто використовується для позначення місця для практики медитації або бойових мистецтв.

За словами підприємця, Dojo буде отримувати дані з відеокамер електромобілів Tesla і використовувати всю свою міць для обробки цих даних і самонавчання. Маск підкреслив, що це буде перший у світі суперкомп'ютер спеціального призначення – для навчання штучного інтелекту на основі комп'ютерного зору.

Він буде спеціально спроєктований під це завдання, тому навряд чи зможе бути застосовний в інших областях – в оборонних проєктах, в аналізі послідовностей генів і білкових структур для розробки нових ліків, у дослідженні космосу і наслідків глобального потепління, пошуку препаратів для лікування раку або розробці нових матеріалів для сонячних панелей. Саме цими завданнями будуть займатися суперкомп'ютери в 1 екзафлопс, які будуються в США (в Арагоннскій національній лабораторії), в Китаї, Японії і Франції.

Заява про існування проекту Dojo Маск, за своїм звичаєм, зробив з прагматичною метою – він оголосив про те, що Tesla потребує нових фахівців з розробки комп'ютерних чіпів і навчання штучного інтелекту. І нагадав, де знаходяться основні інженерні центри Tesla, щоб у претендентів було розуміння, куди їм комфортніше було б переїхати.

Що відомо про Dojo

Маск більше нічого не сказав про Dojo – на якому етапі проєкт зараз, коли він може вийти на рівень 1 екзафлопс, які поточні результати навчання на ньому ШІ, якщо суперкомп'ютер вже працює.

Досі Маск згадував Dojo лише одного разу. В ході торішньої конференції Autonomy Day він сказав наступне:

У нас в Tesla існує велика програма, про яку немає часу говорити зараз, під назвою Dojo. Це надпотужний комп'ютер для тренування. Мета Dojo – навчитися приймати величезні обсяги даних і тренуватися на відео, а також проводити неконтрольоване масове навчання за допомогою програми Dojo і комп'ютера Dojo.

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Потрібно відзначити, що створення суперкомьютера – дуже дороге задоволення. Бюджет проєкту Aurora – офіційно першого екзафлопсового комп'ютера в США (будується за замовленням Міністерства енергетики) перевищує за експертними оцінками 500 мільйонів доларів.

Можливо, прорив в автопілоті, який Маск анонсував напередодні, заявивши, що обмежене коло користувачів які отримають автопілот версії Full Self-Driving протягом 6-10 тижнів, пояснюється саме тим, що його тренуванням займається Dojo. Чи так це, ми дізнаємося не пізніше початку листопада.