За першу половину року Tesla продала більше 179 тисяч електромобілів і зайняла 28% глобального ринку. Ці цифри стають ще більш вражаючими на тлі того, як продажі компанії Ілона Маска співвідносяться з найближчими конкурентами: вона продала стільки ж електрокарів, скільки три наступних в рейтингу автовиробника разом узяті.

Портал EV Sales опублікував рейтинг світових продажів електричного транспорту в 2020 році. Tesla посіла перше місце в рейтингу EV Sales, за нею з великим відривом слідує альянс Renault/Nissan, який продав 65 тисяч електромобілів і отримав 10% ринку. На третьому місці розташувався німецький автовиробник Volkswagen Group – він продав 64 тисячі електромобілів, що дає йому також 10% ринку.

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На четвертому і п'ятому місцях перебувають китайська BYD і корейці з Hyundai/Kia. Вони продали приблизно по 43 тисячі автомобілів з електродвигуном і зайняли по 7% загального обсягу продажів.

"Якщо дивитися лише на електричні автомобілі, Tesla втратила 1% у першому кварталі, але все одно виросла на 5% у порівнянні з 2019 роком. А альянс Renault/Nissan втратив значну частку в другому кварталі і знизив результати з 13% до 10%, хоча це все ще краще, ніж 8% в 2019 році. При цьому Volkswagen Group дійсно нарощує поставки, відстаючи від альянсу менш ніж на тисячу автомобілів", – сказано в пояснювальній записці до рейтингу.

Прогнози на другий квартал

Конкуренція у другій половині 2020 року може виявитися більш жорсткою. Електричний хетчбек Volkswagen ID.3 зовсім недавно надійшов у продаж, тому не був врахований в рейтингу, Volvo запустила у виробництво седан Polestar 2, але перші поставки почнуться тільки в кінці літа, а Mercedes-Benz прямо зараз готується до релізу преміального седана EQS.

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Tesla також планує значно збільшити глобальні поставки електромобілів в найближчі кілька місяців. Компанія нарощує виробничі потужності і планує випустити 300 000 електромобілів до кінця 2020 року. Найпопулярніша модель Tesla на поточний момент – найбільш доступна Model 3.