Гендиректор Tesla покладає великі надії на електричний Cybertruck. Однак, незважаючи на 650 тисяч замовлень, високі фінансові показники Tesla й інтерес з боку громадськості, Ілон Маск готовий до провалу футуристичного пікапа.

Підприємець розповів авторам подкасту Automotive News про план Tesla з випуску стандартної вантажівки, якщо продажі Cybertruck за фактом проваляться, повідомляє Electrek.

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"Cybertruck буде кращим в ролі спортивної машини, ніж Porsche 911, кращим в ролі пікапа, ніж Ford F-150, і він броньований, а також виглядає як щось круте. Прямо з майбутнього. Було важко визнати, що пікап може виявитися повним провалом. Але й це мене не дуже турбує, якщо виявиться, що ніхто не захоче купувати дивну вантажівку, ми розробимо звичайний пікап, ніяких проблем", – заявив глава Tesla.

Маск додав, що Tesla буде нескладно створити новий електропікап, оскільки "вони всі практично однакові".

"План Б" Ілона Маска

Випуск традиційного автомобіля стане резервною стратегією Tesla і, в такому випадку, новий пікап компанії буде нагадувати популярні рішення конкурентів, такі як Ford F-150 або Chevrolet Silverado.

Крім того, глава компанії зазначив, що, крім технічного оснащення, Cybertruck здатний впоратися з будь-яким завданнями, які задовольнять навіть найвимогливіщого водія.

"Ми плануємо надерти якомога більше дуп з новим пікапом. Ми хочемо, щоб власник Cybertruck зміг вирішити будь-яку проблему: відбуксирувати човен, перевезти причіп для транспортування коней, вирвати пень із землі і перейти на бездоріжжя. При цьому ви не турбуватиметеся про подряпини та фарбу, тому що її просто немає. Ви зможете трощити валуни, але з машиною все буде в порядку", – повідомив Маск в бесіді з авторами подкасту.

Особливості Cybertruck

З технічної точки зору Cybertruck також отримає все найкраще від інженерів Tesla. Компанія встановить в електромобілі ті ж інформаційно-розважальні системи, якими комплектуються останні версії Tesla Model S, включаючи останню версію автопілота, яка може досягти п'ятого рівня автономності вже в цьому році.

Cybertruck буде доступний в трьох версіях: з одним двигуном в задній осі, з двома двигунами і повним приводом, а також в тримоторний комплектації. Базова модель обійдеться покупцям в 39 тисяч доларів і проїде до 400 км на одному заряді, а вартість топового пікапа складе 69 тисяч доларів далекобійність останнього сягатиме 800 км.

Що стосується "потенційного провалу Cybertruck", то аналітики й інвестори налаштовані оптимістично. Навіть якщо Маск зможе продати 20% від 650 000 попередніх замовлень, Tesla заробить понад 8 мілярдів доларів. А виробничі потужності компанії будуть завантажені на два роки вперед. Експерти вважають, що такого обсягу продажів для експериментального "автомобіля майбутнього" буде досить, щоб визнати успіх Cybertruck.