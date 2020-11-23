З виходом на ринок електрокарів Lucid Motors компанія Tesla стала частіше випускати оновлення для власної лінійки автомобілів, покращуючи їх ключові характеристики. Черговий апдейт серії Model S збільшив її автономність – тепер вона здатна проїхати на одній зарядці більше, ніж модель конкурента.

У ході анонсу Lucid Motors заявила, що дальність автономного пробігу її новинки під назвою Lucid Air становить до 653 кілометрів проти 647 кілометрів у Tesla Model S на той момент. Варто нагадати, що це була чи не найголовніша перевага, якою хизувалися у Lucid Motors, повідомляє 24 канал.

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Оновлення Tesla

Незабаром компанія Ілона Маска внесла зміни у прошивку й оптимізувала роботу ключових систем моделі, досягнувши показника в 658 км поїздки без внесення апаратних змін у конструкцію електрокара.

У мережі вже з'явився знімок рекламного буклету з характеристиками Model S Long Range Plus, зібраної в листопаді 2020 року. За даними аналітиків, ще одним козирем Tesla стануть нові акумулятори, побудовані на осередках типорозміру 4680. Їх використання теоретично дозволить американському виробникові підвищити автономність своїх електрокарів на 16% виключно програмними методами.



Рекламний буклет Tesla

За попередньою інформацією, найбільш "прокачана" комплектація Model S зможе проїжджати аж до 837 кілометрів. Найкращий показник флагмана Lucid Air, у свою чергу, становить 832 кілометри.