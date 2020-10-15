Глава Tesla Ілон Маск скинув ціни на флагманський седан компанії – Model S – вдруге за тиждень, після того як кількома годинами раніше компанія-конкурент Lucid Motors оголосила про зниження цін на електромобіль Air. Маск прийняв виклик цінової війни.

Підприємець Ілон Маск, керівник Tesla і SpaceX, регулярно демонструє схильність до жартів і дурощі, деякі з яких дорого обходяться йому і його компанії. На цей раз він не втримався від показного суперництва з колишнім співробітником Tesla Пітером Роулінсоном, нинішнім главою стартапу Lucid Motors, пише CNBC.

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Як розвивалися події

У середу Lucid заявила, що базова версія електричного седана Air, який незабаром виходить на ринок, буде коштувати 77 400 доларів, а в США – 69 900 доларів за мінусом податкових пільг. Цей автомобіль вже обійшов Tesla Model S за запасом ходу і в драг-рейсингу.

Декількома днями раніше ціна на Tesla Model S в Штатах впала з 74 990 доларів до 71 990 доларів, але дізнавшись про вартість Air, Маск не втримався і прийняв виклик, знизивши ціну ще на 3,5%, до 69 420 доларів.

Рукавичка кинута. Пророцтво буде виконано,

– написав Маск у Твіттері

The gauntlet has been thrown down!



The prophecy will be fulfilled.



Model S price changes to $69,420 tonight! — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2020

Крім того, Маск поділився новинами про терміни випуску семимісної версії Model Y, найбільш доступного електричного позашляховика компанії. Поставки автомобіля почалися у березні цього року, але влітку Маск пообіцяв, що замовники отримають семимісну версію в четвертому кварталі. Тепер стало відомо, що виробництво почнеться у листопаді, а до перших власників машини прибудуть на початку грудня.