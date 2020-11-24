Просунутий бортовий комп'ютер Tesla наділяє електрокари багатьма корисними функціями, але при цьому стає об'єктом уваги хакерів. Два роки тому дослідникам вдалося зламати бортовий комп'ютер Model S. Тоді компанія виправила уразливість, однак недавно один з фахівців випробував новий метод "викрадення" на Tesla Model X – і домігся успіху.

За словами аспіранта групи комп'ютерної безпеки і промислової криптографії Льовенського університету в Бельгії Леннерта Воутерса, "слабкою ланкою" в системі захисту електрокара став процес оновлення прошивки фірмового брелока Tesla Model X. Як виявилося, для отримання контролю над розумним автомобілем можна використовувати електронний блок управління, взятий з будь-якого старого Model X – наприклад, на розборі після аварії, повідомляє Imec-int.

Цікаво Tesla випустила власну флешку: ціна та характеристики

Оскільки механізм оновлення не захищений належним чином, ми змогли по бездротовому зв'язку зламати брелок і отримати повний контроль над ним. Згодом ми могли отримувати повідомлення про розблокування, щоб пізніше відкрити автомобіль,

– розповів Воутерс.

Установка для злому, створена дослідником, обійшлася йому порівняно недорого. Вона включає мікрокомп'ютер Raspberry Pi (35 доларів), плату розширення CAN-BUS Shield (30 доларів), модифікований брелок для ключів, блок управління від старого автомобіля (100 доларів) і акумулятор (30 доларів). Єдиний недолік пристрою – пристойні габарити, хоча він цілком влізе в рюкзак або велику сумку.

Як все працює

Сам процес проходить в два етапи: зчитування сигналу розблокування з відстані до 5 метрів і віддалена перепрошивка брелока жертви (близько півтори хвилини з відстані до 30 метрів). Після цього хакер може розблокувати двері електрокара і за кілька хвилин прив'язати бортову систему до власного ключу через сервісний роз'єм для технічного обслуговування.

Процес злому Tesla Model X, відео:

Воутерс зазначив, що після того, як він зв'язався з представниками Tesla, автовиробник випустив оновлення прошивки 2020.48, що виправляє уразливість. Однак автомобілі з більш ранніми версіями ПЗ все ще містять зазначену "дірку" – їх власникам рекомендується встановити відповідний апдейт.