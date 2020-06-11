Ринок відреагував на новину про готовність Semi до серійного випуску зростанням акцій Tesla вище ніж 1000 доларів. Вартість компанії вперше досягла 190 мільярдів доларів і наблизилася до оцінки Toyota – найдорожчого автовиробника у світі, який коштує 215 мільярдів доларів.

У своєму листі до співробітників глава Tesla Ілон Маск написав, що пора запускати електричний тягач Semi в масове виробництво. Всю іншу роботу, швидше за все, візьмуть на себе інші фабрики, повідомляє TechCrunch.

Не пропустіть Китайська компанія реалізувала ідею Маска, від якої той відмовився

Виробництво батареї і силової установки буде вестися на фабриці Gigafactory в Неваді. Пора докласти всіх зусиль і почати серійне виробництво Tesla Semi. Досі вона випускалася обмежено, що дозволило нам поліпшити багато аспектів дизайну,

– йдеться у листі.

Коли конкретно розпочнеться виробництво, Маск не уточнив. Зате у твіттері він цілком виразно відповів на питання, чи підтверджує він чутки про серійне виробництво Semi. "Так", – сказав Маск.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2020

Цього виявилося достатньо для Уолл-стріт. Акції Tesla виросли на 6% і подолали позначку в 1000 доларів. Ринкова капіталізація компанії на кінець торгів у середу склала 190 мільярдів доларів. З початку року вартість акцій компанії виросла на 132%, сильно випереджаючи решта ринку.

До теми Конкурент Tesla Cybertruck отримав дату виходу та ціну

Акцент на вантажівці

Дійсно, досі електрична вантажівка Tesla Semi лише зрідка траплялася на дорогах США. Взимку тягач бачили на кордоні з Канадою, коли він прямував на Аляску для зимових випробувань.

Вперше ж вантажівка дебютувала у листопаді 2017 року. Спочатку заявлений запас ходу становив від 500 до 800 км, потім цей показник збільшили до 1000 км. Вантажність фури – близько 36 тонн. Проведені в минулому році випробування це підтвердили.