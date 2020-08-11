Компанію Tesla ми знаємо через виробництво електромобілів. Однак, в асортименті виробника ще багато цікавинок, як от акумуляторні батареї для дому, дошки для серфінгу і навіть чохли для iPhone.

І, схоже, компанія не планує зупинятись. Вже зараз виробник працює над створенням фірмового смарт-годинника. Про це кажуть витоки, передає ubergizmo.com.

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Що відомо

Норвезька компанія Xplora Technologies, яка займається виробництвом натільних пристроїв, подала заявку у Федеральну комісію із зв'язку США (FCC) на дозвіл використання eSIM в новій моделі розумного годинника під назвою X5 Play. Цікаво, що у списку розробників пристрою вказана компанія Tesla.

За чутками, компанія просто придбала Xplora Technologies, але за припущенням мережевих інформаторів, автовиробник швидше має намір використовувати апаратну платформу розумних годинників для інтеграції у власну екосистему.

Останнє припущення виглядає логічним, адже раніше вже випустили оновлення для Apple Watch, що дає змогу взаємодіяти з електрокаром. Крім того, компанія почала використовувати смартфони замість ключів від Model 3 і Model Y.